Albbruck Seit 25 Jahren für andere da: Interessengemeinschaft Eine Welt feiert Jubiläum

Bürgermeister Stefan Kaiser lobt bei Geburtstagsfeier vor dem Rathaus den Eifer der IG „Eine Welt“, die mit den unterschiedlichsten Aktivitäten Gelder erwirtschaften und damit Projekte in Südamerika und Afrika unterstützen.

Albbruck – Seit 25 Jahren gibt es die Interessengemeinschaft „Eine Welt“ in Albbruck. Dieses kleine Jubiläum feierten die „ehrenamtlichen“ Entwicklungshelfer mit den zahlreichen Gästen vor dem Albbrucker Rathaus. Alle, die sich über das Engagement in den Projekten in Brasilien und Tansania informieren wollen, haben während der Öffnungszeiten des Albbrucker Rathauses die Möglichkeit die Bilderausstellung zu besuchen.

Unter den Gästen der Jubiläumsfeier weilte auch Padre Oralino Zanchin aus Campo Grande in Brasilien. Ihn bezeichnete Günther Schulz, der Ideengeber und Gründer der Albbrucker IG eine Welt als den „fleissigsten Mann“ in Brasilien. Dank dessen Engagement aber auch der finanziellen Unterstützung der hiesigen Aktivisten wurden Hilfsprojekte geschaffen für Menschen, die sonst keine Chancen hätten ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Bürgermeister Stefan Kaiser lobte den Eifer der IG „Eine Welt“, die mit den unterschiedlichsten Aktivitäten Gelder erwirtschaften, die den Projekten in Südamerika und Afrika zufliessen. Hier werde Nächstenliebe gelebt und die Hilfe zur Selbsthilfe ermöglicht. „Genau das ist es, was die Menschen in den Ländern brauchen, die von ihnen aus der Perspektivlosigkeit heraus verlassen werden“, so Kaiser.

„Es muss gelingen, dass diese Menschen in ihrer eigenen Heimat eine vernünftige Zukunft aufbauen können“, appellierte Kaiser. Der hiesige Wohlstand können nur von Dauer sein und noch wachsen können, wenn alle bereit sind abzugeben, zu teilen und anderen Ländern beizustehen ihre eigene Zukunft aufzubauen.

In dem Bewusstsein, dass die Menschen hier nicht alleine die Welt retten können aber jeder Einzelne nach dem Motto „Steter Tropfen höhlt den Stein“ seinen Beitrag leisten könne. Und genau dies zeigte die 25-jährige Geschichte der IG „Eine Welt“.

Dass diese so erfolgreich verlaufen konnte, sei neben Günther und Gaby Schulz, aber vor allem auch der „Vollzeitaktivistin“, Brunhilde Eckert , bei der zu den unterschiedlichsten Aktivitäten die Fäden zusammen laufen, zu verdanken, versicherte Gründungsmitglied Günter Renk. Nach dem die Projekte in Brasilien Früchte getragen haben, entschied sich die Gruppe in Tansania die Arbeit von Pater Aidan zusätzlich zu unterstützen.

„Mit jedem erwirtschafteten Euro haben wir die Bildungs- und Ausbildungschancen für Kinder und Jugendliche verbessert, für sie neue Lebensperspektiven geschaffen und zur Entwicklung von Beschäftigungsmöglichkeiten beigetragen", so Günter Renkt.

Mit einem herzlichen „Vergelt’s Gott“ dankte Pfarrer Klaus Fietz und freute sich „dass es Leute gibt, die das Gespür haben für andere Menschen“ wie die IG Eine Welt in der Vergangenheit eindrücklich gezeigt hätte.