Albbruck Schwarzwaldverein Albbruck erlebt Natur pur in Tirol

Die jüngste Wanderwoche des Schwarzwaldvereins Albbruck führte die Teilnehmer ins Tannheimertal in Tirol.

Vielseitig ist das Programm vom Albbrucker Schwarzwaldverein und mit Wanderungen gefüllt, die alle Generationen und Wanderfreunde ansprechen. Im Blick auf die vergangenen Monate ist Vereinsvorsitzenden Joachim Weidler und allen Teilnehmern der Wanderwoche im Tannheimertal die abwechslungsreiche Natur und die verschiedenen Wandererlebnisse in bester Erinnerung. Ebenso die Tiroler Musiktraditon beim Platzkonzert und die gemeinsamen Abende, die der Kameradschaftspflege dienten. Während den von Gerd Walprecht organisierten Tagen stand bereits bei der Anfahrt ein kleiner Stadtrundgang in Friedrichshafen auf dem Plan. Im Gasthof Alpenrose in Zöbeln wurde schließlich Quartier bezogen.

Auf relativ ebenen Wegen wie bei der Umrundung des Haldensees in Grän wurde in den folgenden Tagen ebenso gewandert, wie nach der Fahrt mit der Gondel auf dem Füssener Löchle. Ziel einer weiteren Wanderung war der Vilsalpsee bei Tannheim mit einem Hüttenaufenthalt. Während der Tour auf dem Tannheimer Höhenweg zurück nach Grän stellte die Strecke zum bekannten Wanderpunkt "Adlerhorst" in ihrer Länge, Steigung und vor allem auch in der Hitze für die Wanderer eine echte Herausforderung dar, die vom Wanderführer Gerd Walprecht nur mit einer Einladung zu Kaffee und Kuchen gutgemacht werden konnte.

Tags darauf wurde der Aufenthalt auf dem 1867 Meter hoch gelegenen "Neunerköpfle" mit einer Rundumsicht belohnt. Ehe am letzten Wandertag der Weg über den Höfersee führte und noch genügend Energie für den Besuch des dortigen Feuerwehrfestes vorhanden war, nötigte nach der Sesselbahnfahrt zum Wannenjoch auf 1526 Meter Höhe der anschließenden Anstieg zum 1865 Meter hohen Gipfel den emsigen Wanderfreunden einiges an Kondition ab während andere die Mittagspause auf der Usseralpe genossen.

Am Sonntag, 27. August, findet die Bergtour mit Wolfgang Bögle und Tobias Eckert im Gotthard-Wandergebiet statt. Abfahrt ist um 6.30 Uhr beim Rathaus. Vereinsvorsitzender Joachim Weidler, nimmt Anmeldungen unter der Telefonnummer 07753/966 19 entgegen.