Albbruck Schüler des Collegium Musicum bauen Schneekapelle bei Unteralpfen

Der eisige Kunstbau auf dem Stieg ist sogar begehbar und hat eine funktionstüchtige Glocke. Bei einem Morgengottesdienst fanden 17 Besucher in dem ungewöhnlichen Gotteshaus platz

Unteralpfen – Zahlreiche Zeitgenossen nehmen weite Wege in Kauf, um an Orte zu gelangen, an denen aus Schnee und Eis besondere Gebilde entstehen, Schneehotels Herberge bieten und Iglus mit der eigener Hände Arbeit gebaut werden können. Wer derzeit auf der Anhöhe nördlich von Unteralpfen unterwegs ist oder auf dem Stieg die Winterlandschaft genießen möchte, kann dort auch eine besondere Entdeckung machen: Die Schüler des Collegium Musicum, der privaten europäischen Musikrealschule haben mit eigener Muskelkraft und ohne Rücksicht auf kalte Finger, eine begehbare Schneekapelle gebaut.

Sie nutzten die Schneefälle der letzten Wochen und die anhaltende Kälteperiode, um Schneeblöcke zu produzieren. Hierfür füllten die Jungs einen Anhänger bordwandhoch mit Schnee, besprühten diesen mit Wasser und stampften das Ganze sehr fest. Mit einer Handsäge, die zum Schneiden von Gasbetonsteinen verwendet wird, wurden Blöcke in der benötigten Größe und Form herausgeschnitten, aufeinander gesetzt und verfugt. Nach dem Vorbild der alten Baumeister fertigten die Schüler zum Errichten des Tonnengewölbes Schablonen an. Nach drei Tagen Bauzeit konnte die Kapelle mit Apsis, Tonnengewölbe und einem Kreuz auf dem Dach, einem Glockenturm mit funktionstüchtiger Glocke und zwei in einem angedeuteten Querschnitt eingebauten Glasfenstern ihrer Bestimmung übergeben werden. Zusammen mit den Schülern freute sich auch der Leiter des Collegiums, Thomas Jocher, dass ein gerade anwesender Gastpriester einen Morgengottesdienst in der Kapelle feierte. Neben ihm und zwei Ministranten fanden 17 Personen in dem eisigen Kirchlein Platz. Bei allem Verständnis für das Vergängliche ist wohl verständlich, dass sich hier die Sehnsucht nach baldigem Tauwetter auf dem Stieg in Grenzen hält.