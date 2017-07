Albbruck Schmuckstück nach Hürdenlauf: Saniertes Bahngebäude in Albbruck

Schmuckstück nach Hürdenlauf: Saniertes Bahngebäude in Albbruck

Wo sich einst Zugreisende ihre Fahrkarten besorgten, entstand nach dem Eigentümerwechsel ein gastronomischer Betrieb, der am heutigen Samstag, 22. Juli, eröffnet. Eigentümer Egbert Hierholzer blickt zurück und erinnert sich an die Hürden bei der Sanierung.

Albbruck – Aus dem Bahnhof Albbruck wurde ein „Bahnhöfle“. Wo sich einst Zugreisende ihre Fahrkarten besorgten, vor langer Zeit Expressgut aufgegeben und abgeholt werden konnte und im Wartesaal noch ein Automat mit Süssigkeiten stand und Holzbänke zum Verweilen einluden, entstand nach dem Eigentümerwechsel ein gastronomischer Betrieb, der am heutigen Samstag, 22. Juli, eröffnet.

Bei aller Liebe zu historischen Gebäuden und erhaltenswerter Bausubstanz kam der heutige Besitzer eher zufällig zu dem über 160 Jahre alten Gebäude. Nach dem die Bahn sich 500 ihrer Bahnhöfe entledigte, erhoffte sich die zwischenzeitlich agierende Investmentgruppe aus Luxemburg bei Egbert Hierholzer Einzelheiten über das Gebäude zu erfahren, da weder Albbruck noch dessen Bahnhof bei den Verkaufswilligen bis dahin bekannt waren. Dem Nachbarn und Bauexperten blieb der desolate Zustand und die marode Substanz des über viele Jahre hinweg dahin sichenden Gebäudes längst nicht mehr verborgen.

Hierholzer stieß mit seinem Interesse an der östlich angrenzende Grünfläche auf wenig Gegenliebe. Diese gab es schließlich nur im Doppelpack mit dem Bahnhof. Der heutige Besitzer sammelte Ideen für eine mögliche neue Nutzung des Gebäudes und unterschrieb schließlich im März 2013 den Kaufvertrag. „Was sich danach in Diskussionen mit dem Denkmalamt, der Bahn und der Baugenehmigungsbehörde abspielte war die größere Herausforderung wie die sich anschließenden handwerklichen Arbeiten an dem Gebäude, dessen Obergeschoss bis 1970 stets von den Bahnhofsvorständen bewohnt war“, versicherte Egbert Hierholzer. Ehe das Gebäude, dessen Außenfassade denkmalgeschützt ist, kernsaniert werden konnte, habe man 19 Container Bauschutt entsorgen müssen.

Selbst als die Renovierungsarbeiten ihren Lauf genommen hätten, sei mit den ständig neu aufgetretenen Schwierigkeiten auch der Aktenberg gewachsen. Fast schon zum Scheitern verurteilt war die Erneuerung der nördlichen Hausfassade. Züge verlegen zu müssen sei nur eine von vielen Forderungen der Bahn gewesen.

Als glückliche Fügung bezeichnete Egbert Hierholzer die zweiwöchige Vollsperrung der Strecke durch die Bahn. In diesem für alle vorab angezweifelten Zeitfenster war es unter den Augen eines Bahnbeobachters gelungen, die Arbeiten durchzuführen. Aus dem Umstand heraus, dass der für den Eisenbahnverkehr heute noch notwendige elektrische Bereich vom übrigen Gebäude abgetrennt werden musste, ist die Bahn in einem gesonderten Raum heute Mieterin im „schönsten Bahnhof am Hochrhein“ wie das Gebäude nach seiner Fertigstellung heute vielfach genannt wird.