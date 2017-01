Albbruck Schachener Fußballer haben viel vor

Wasserversorgung an der Sportanlage soll bis Mai wieder instand gesetzt werden. Appell an Mitglieder, Arbeitseinsätze einzuhalten

Schachen (de) Aus allen zum FC Schachen gehörenden Mannschaften nahmen Mitglieder an der Jahreshauptversammlung teil. Von den Jugendlichen über die Aktiven bis zu den Alten Herren warteten die Spieler auf den Rückblick des Vereinsvorsitzenden Heinz Gerteiser.

Für ihn war es erfreulich, dass der in der Kreisliga C spielende Verein im vergangenen Jahr Gastgeber für den Bezirksligisten SV Buch sein konnte, der wegen Sanierungsarbeiten auf seinen eigenen Platz verzichten musste. Das seit über 30 Jahren stets wiederkehrende Turnier um den Hotzenwald Cup bezeichnete er als einmalige Veranstaltung in der Region.

Mit viel Engagement des Vorsitzenden und seines Teams war es 2016 wieder möglich, die vereinseigene Sportanlage weiter zu optimieren. Mit Minibagger und dem Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen wurde der Platz saniert. Auch wurden am eigentlichen Fußballplatz im Sandparkstadion die notwendigen Arbeiten durchgeführt, um dieses Aushängeschild des Vereins weiter in einem Top-Zustand zu erhalten. Nachdem der Sportbund und die Gemeinde Albbruck jeweils 12 000 Euro investiert hatten, musste der Verein insgesamt 20 000 Euro Baukosten stemmen, was zu einem Großteil durch Arbeitsleistungen bewältigt werden konnte. Der von Matthias Sumpf verfasste Kassenbericht lasse neue Vorhaben zu. So sei man bereits auf einem guten Weg in der Sicherung der Wasserversorgung.

„Das Wasser muss bis Mai laufen“, zeigte sich der Vorsitzende Heinz Gerteiser zuversichtlich. Bis dahin sei allerdings ein hohes Mass an Arbeitsstunden zu bewältigen. Auf der Trasse der alten Schachener Wasserversorgung von Norden her soll die Leitung verlegt werden, nach dem die notwendigen Brunnenstuben aktiviert wurden. Die notwendigen Vermessungen seien erfolgt und der Waldweg freigemacht. Interessierte will Gerteis am Sonntag, 29. Januar um 10 Uhr vom Sportplatz weg durch das Gelände führen. Sollte die große Variante mit drei Brunnstuben realisiert werden, blieben an den mit 136 000 Euro veranschlagten Kosten und der jeweils mit 41 000 Euro zugesagten Förderung durch Sportbund und Gemeinde noch 56 000 Euro am Verein hängen. Spielführer Nico Gerteiser appellierte an alle Spieler, die Arbeitsdienste ernst zu nehmen. Zum letzten Saisonende habe man den 4. Platz und aktuell den 3. Platz erreicht. Als beste Entscheidung lobte Jugendleiter Andy Stadler den Anschluss der Schachener Fußballjugend an die SG Albbruck-Buch, was eine hervorragende Sache sei. Auch AH-Leiter Klaus Klinke sprach von einem lohnenden Schritt dass die Alten Herren von Albbruck und Schachen zu einer Spielgemeinschaft zusammengefunden hätten.