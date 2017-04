Görwihl Sanierungen belasten Kasse der evangelischen Kirchengemeinde Albbruck-Görwihl

Renovierungsarbeiten beim Pfarrhaus schlagen mit rund 28 500 Euro zu Buche. 1610 Gläubige zählt die Gemeinde nach 19 Austritten und drei Eintritten. Ein Familientag ist für den 13. Mai geplant.

Albbruck - Der diesjährigen Gemeindeversammlung der evangelischen Kirchengemeinde Albbruck-Görwihl voraus ging der von den Kirchenältesten mitgestaltete Gottesdienst „500 Jahre Reformation“ Anschließend schilderte Pfarrerin Heidrun Moser die Aktivitäten innerhalb der Kirchengemeinde, die baulichen Maßnahmen in Albbruck, die Entwicklung der Zahlen der Gemeindemitglieder aber auch des finanziellen Polsters. Dieses litt durch die baulichen Veränderungen, die am Pfarrhaus mit einem neuen Dach und neuem Außenanstrich, der Erneuerung vom Pfarrgarten ebenso, wie durch die Renovierungsarbeiten, die nach dem Mieterwechsel durchgeführt wurden, und alles zusammen 28 500 Euro ausmacht. Nach 60 Jahren hatte kurz vor Weihnachten die „Vater-unser-Glocke“ gestreikt, was schließlich Kosten von 7000 Euro verursacht hatte. Auch die Sanierung der kleinen Kreuzfenster in der Kirche wurde durchgeführt. Diese wurden schließlich nach der Erarbeitung des Fluchtwegeplanes auch in Kirche und Gemeindesaal aufgehängt.

Gerne erinnerte sich Pfarrerin Moser an den ökomenischen Gottesdienst in Görwihl, das Albbrucker Pfarrwäldchenfest aus Anlass des 60-jährigen Bestehens der Kirchengemeinde, verbunden mit dem 40-jährigen ehrenamtlichen Engagement von Brunhilde Gräf, dem 20-jährigen Arbeitsjubiläum der Görwihler Pfarrsekretärin Elfriede Tröndle und dem fünfjährigen Bestehen vom Albbrucker Chor. Als Erlös aus Erntedank und Suppensonntag konnten 500 Euro für Brot und die Welt gespendet werden.

1610 Gläubige zählt die Gemeinde nach 19 Austritten und drei Eintritten. 16 Taufen, drei Trauungen und 17 Beerdigungen hatten stattgefunden. 14 Konfirmanden waren es im vorigen Jahr; dieses Jahr sind es zehn. Mit dem katholischen Kollegen Hans-Joachim Greulich sei wieder frischer Wind in die Ökumene gekommen. So werde am 18. Juni in St. Josef ein gemeinsamer Gottesdienst stattfinden.

Am 13. Mai wird es von 10.30 bis 16 Uhr einen von Pfarrerin Moser und Harald Gräf gemeinsam gestalteten Familientag geben. Die Versammlungsteilnehmer hoffen, dass nach den Sommerferien in Laufenburg wieder ein evangelischer Pfarrer seine Tätigkeit aufnehmen wird und so die bevorstehende Mehrbelastung für Heidrun Moser sich in zeitlichen Grenzen hält.