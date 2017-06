Albbruck Rennradtour endet im Spital

Ein Verletzter und mindestens 8000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalles, der sich am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Schachen und Albbruck ereignet hat.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, hatte ein 35-jähriger VW-Fahrer kurz vor 17 Uhr zwei Radfahrer überholen wollen. Weil Gegenverkehr nahte, scherte der Autofahrer zu früh wieder ein und streifte den Rennradfahrer. Der 46-Jährige stürzte und musste durch den Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Während am Pkw nur geringer Sachschaden entstand, schätzt die Polizei den Schaden am hochwertigen Carbonrad des Verletzten auf 8000 Euro.