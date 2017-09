Albbruck Regengüsse trüben den Auftakt des Albbrucker Dorffestes

Seit es das Albbrucker Dorffest gibt, regnete es kaum einmal am ersten Septemberwochenende. Anders war dies allerdings in diesem Jahr.

Genau zum Fassanstich des 42. Albbrucker Dorffestes öffnete der Himmel seine Schleusen. Nach dem die diesjährigen Jubelpaare einer Tradition folgend vom Rathaus mit dem Dorffest-Bähnle in die Festmeile chauffiert wurden, hatte sich der Himmel zusehends verdunkelt. Das Blasorchester hatte zur Eröffnungsmusik angesetzt, Bürgermeister Stefan Kaiser mit der Begrüßung begonnen, da machten erste Regentropfen alle Hoffnungen zunichte, doch noch trockenen Fußes die Festwirtschaften zu erreichen.

Aus seiner langjährigen Amtszeit erprobt, brauchte Bürgermeister i. R. Gernot Strohm nur wenige Hammerschläge, bis das Freibier floss und der frühere Rathaus-Chef es zusammen mit der Parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) und dem CDU-Landtagsabgeordneten Felix Schreiner an die unter den Schirmen Schutzsuchenden verteilen konnte.

Das Rahmenprogramm litt etwas unter den Wetterkapriolen. Die musikalischen Darbietungen hatten weniger Zuhörer, und die Judokas mussten wegen der nassen Bühne auf ihren ersten Auftritt verzichten. Aber von den Gästen, die gekommen waren, ist keiner früher nach Hause gegangen. In den Zelten und Buden herrschte von Beginn an große Nachfrage nach den Traditionsgerichten. Schlachtplatten, Bratwürsten, Steaks, Hähnchen vom Holzkohlengrill, Reispfannen und die italienischen Spaghetti fanden rasch Abnehmer. Sobald der Regen nachgelassen hatte, stieg die Nachfrage nach Crepes, Raclette, Waffeln und Schokofrüchten, die auf der Hand gegessen oder als „Wegzehrung“ mit nach Hause genommen wurden.

Die einzelnen Festwirte hatten wieder viel Sorgfalt auf die Dekoration in ihren Buden und Zelten verwendet. Sonnenblumen leuchteten und sorgten mit anderen Blüten für eine farbliche Vielfalt.

Für einen besonderen Hingucker hatten die Mitglieder des SV Albbruck mit einer Bildergalerie gesorgt: Sie erinnerte an den jüngsten Aufenthalt der Nachwuchskicker in der italienischen Partnergemeinde Carmigna di Brenta; dazu hatte hatte Marion Kuder Eindrücke auf Papier festgehalten. Darüber freuten sich besonders die italienischen Gäste, die sich auch in diesem Jahr wieder mit einem Stand beteiligt hatten.