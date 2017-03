Albbruck Raiffeisenwarengenossenschaft Buch-Birndorf-Birkingen steht gut da

Genossenschaft mit neuem Vorsitz. Joachim Ebner wird Nachfolger von Meinrad Vogelbacher. Der Umsatz im vergangenen Jahr stieg um 14 Prozent auf 214 952 Euro.

Birndorf – Die Raiffeisenwarengenossenschaft Buch-Birndorf-Birkingen e.G. hat einen neuen Vorsitzenden. Joachim Ebner wurde einstimmig zum Nachfolger von Meinrad Vogelbacher gewählt. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Alfred Höfler und Lorenz Schäfer und Ulrich Ebner wieder gewählt. Steuerberater Manuel Sattler hatte ein positives Jahresergebnis 2016 ermittelt. Der Gewinn von 3379 Euro wurde laut einstimmigem Ergebnis der Mitglieder als Vortrag für möglicherweise schlechtere Jahre verwendet.

Der Umsatz war um 14 Prozent auf 214 952 Euro angestiegen. Um 25 000 Euro hatte sich der Einkauf erhöht. Das Rohergebnis lag mit 25 689 Euro um rund 2000 Euro höher als im Vorjahr. Nach den Kosten, Gebäudeabschreibung und den Betriebsausgaben war die Spanne mit 11,95 Prozent fast identisch mit dem Vorjahr.

Die Bilanzsumme mit 91 219 Euro hatte eine leichte Steigerung erfahren. Der Warenbestand lag zum Jahresende bei 31 404 Euro. Die finanzielle Ausstattung von Konto und Kasse machte 25 672 Euro aus. Lediglich eine zeitliche Verschiebung bedeuteten die Forderungen in Höhe von 11 050 Euro, die nach dem Jahreswechsel total beglichen waren. „Es passt", hatte Aufsichtsrat Günter Tröndle festgestellt und der Geschäftsführerin Petra Binkert für ihr umsichtiges Wirtschaften und den 56 Mitglieder für die Treue zur Genossenschaft gedankt. Harald Gantert vom ZG-Raiffeisenmarkt in Albbruck beleuchtete die Preissituation auf dem Düngermarkt, der sich ab Mitte letzten Jahres wieder etwas beruhigt hatte. Teilweise deutlich günstiger als in der Vergangenheit seien die Pflanzenschutzmittel. Gerade nach den trockenen Jahren riet Gantert den Landwirten die Möglichkeiten der Grünlandnachsaat zu nutzen, was sich beim Ertrag auf den Grünlandflächen deutlich zeige und sich schließlich auch im Milchertrag feststellen lasse.