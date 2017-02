Albbruck Rackerer für das Wohl Schachens

Alt-Bürgermeister Franz Morat feierte seinen 90. Geburtstag. Bürgermeister Kaiser würdigt vielseitige Verdienste des Jubilars.

Franz Morat, der frühere Bürgermeister von Schachen, feierte seinen 90. Geburtstag. Wenn auch körperlich angeschlagen, erfreut er sich doch erstaunlicher geistiger Frische. Beim Besuch von Bürgermeister Stefan Kaiser und Seniorortsbaumeister Walter Hausin wurden Erinnerungen lebendig.

Mit viel Bürgerengagement und unter sparsamem Einsatz finanzieller Mittel wurden in Morats Amtszeit wichtige Maßnahmen durchgeführt. Dabei hatte es er, der 1956 zum jüngsten Bürgermeister im damaligen Landkreis Säckingen gewählte wurde, nicht leicht. Der gebürtige Schachener kehrte erst im Dezember 1948 aus französischer Gefangenschaft heim. Ab 1954 engagierte sich Franz Morat als Komunalpolitiker. Nicht nur in der Zeit, als in Schachen das Flüchtlingslager voll besetzt war, war Morat über seine Sprechzeiten im Rathaus hinaus stets ansprechbar. Als es galt, die Wasserversorgung zu sichern, sorgte er zusammen mit Freiwilligen auf der Gemarkung Hogschür für die Verbindungsleitung nach Schachen.

Als in Schachen der Wunsch nach Teilnahme am Dorfverschönerungswettbewerb laut wurde, setzte Morat mit der Ortskanalisation andere Prioritäten. Nach zähen Verhandlungen erreichte er mit dem Pächter der Sandgrube optimale Bedingungen für seine Gemeinde. Als zukunftsorientierter Mensch akzeptierte Morat die Gemeindereform und stimmte dem vorzeitigen Zusammenschluss mit Albbruck zu. Ab dem 1. Januar 1973 war er bis zum Verzicht auf die Ortschaftsverfassung Schachens Ortsvorsteher. Mit Ehefrau Martha Ebner, die 1973 verstarb, hatte er fünf Kinder. Zehn Enkel und drei Urenkel gratulierten dem Jubilar, dessen zweite Ehefrau Walburga 2014 gestorben ist.