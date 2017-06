Albbruck Polizei zieht Fahrräder ein: Jugendliche müssen zu Fuß nach Hause gehen

Die Polizei rückte in der Nacht zum Freitag zum Dreispitz bei Albbruck aus. Dort mussten sie einen Streit unter Jugendlichen schlichten, nebenbei fielen dem Beamten falsche Kennzeichen an fahrbaren Untersätzen auf. Ende der Party.

Der Polizei wurde in der Nacht zum Freitag, gegen 1.45 Uhr, der Polizei ein Streit zwischen Jugendlichen am Dreispitz bei Albbruck gemeldet. Die Beamten trafen sieben Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren an. Zwei von ihnen hatten eine Meinungsverschiedenheit, einer wurde geohrfeigt. Während sie den Sachverhalt aufnahm, fielen der Polizei auch die von den Jugendlichen benutzten Fahrzeuge ins Auge. An einem Roller und einem Motorrad waren die Zulassungen nicht in Ordnung, es waren falsche Kennzeichen angebracht. Auch die Besitzverhältnisse eines Fahrrades konnten nicht geklärt werden. Alle Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Polizei kündigt weitere Ermittlungen an.