Albbruck Planung für Breitbandausbau in Albbruck

Planung für Breitbandausbau in Albbruck

Die Planung für das Albbrucker Breitbandnetz soll bis Mitte des Jahres fertiggestellt sein. Das teilte Bürgermeister Stefan Kaiser im Gemeinderat mit.

Albbruck (tao) Bis Mitte des Jahres soll die Planung für das Albbrucker Breitbandnetz fertiggestellt sein. Das teilte Bürgermeister Stefan Kaiser im Gemeinderat mit. Bereits im Februar hatte der Gemeinderat im Grundsatz dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, zur Breitbandversorgung einen Eigenbetrieb gewerblicher Art zu gründen. Über die Organisationform, müsse zur gegebenen Zeit nochmals beraten werden. Durch den Ausbau der Infrastruktur verfolge die Gemeinde das Ziel, die Voraussetzungen für ein örtliches Breitbandnetz zu schaffen, um es dann an einen auswärtigen Betreiber oder auch an einen Eigenbetrieb zu vermieten. Selbst könne die Gemeinde aber nur dann unternehmerisch tätig werden, so schränkte der Bürgermeister ein, wenn sich kein anderer Bewerber finde. Zum Zeitrahmen erklärte er, dass mit der Fertigstellung des kreisweiten Backbone-Netzes durch den 2015 gegründeten Zweckverband des Kreises bis 2019 zu rechnen sei. Parallel dazu werden im Rahmen der laufenden Kanalarbeiten von der Gemeinde die Leerrohre für die Aufnahme der Glasfaserkabel verlegt. Stefan Kaiser: "Wir sind zwar auf dem Weg, aber es wird sicher noch mehrere Jahre dauern, bis alle Einwohner über einen Anschluss verfügen können."