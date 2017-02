Albbruck Peter Schmid erhält eine Auszeichnung für 30-jährigen Dienst in der Kläranlage Albbruck

Bürgermeister Stefan Kaiser dankt Peter Schmid für seinen 30-jährigen Einsatz mit viel Eigeninitiative als Mitarbeiter in der Kläranlage.

Seit 30 Jahren arbeitet Peter Schmid bei der Gemeinde Albbruck. Der 53-jährige Mitarbeiter ist für die kommunale Vorreinigungsanlage zur Gemeinschaftskläranlage der Papierfabrik und für den reibungslosen Betrieb der gemeindlichen Kläranlage in Unteralpfen zuständig. Bis zum Umbau im vergangenen Jahr ist er auch in der Birkinger Kläranlage tätig gewesen. Zunächst hatte der Vollblutlandwirt in geringerem Umfang in der Vorreinigungsanlage gearbeitet, ehe er voll in den Dienst der Gemeinde übernommen wurde. Durch entsprechende Weiterbildung erreichte Peter Schmid die Qualifikation zum Klärwärter. In den zurückliegenden drei Jahrzehnten hat er mit seiner praktischen Tüchtigkeit schon manche Lösung für einen optimalen Ablauf in den Anlagen gesorgt, was Bürgermeister Stefan Kaiser beim Arbeitsjubiläum dankend erwähnte. Damit verband er die Hoffnung, dass Peter Schmid noch viele Jahre in seinem Arbeitsalltag an den unterschiedlichen Einsatzorten Eigeninitiative zeigen möge.