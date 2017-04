Albbruck Neuer Wanderweg soll Tourismus ankurbeln

Der Albbrucker Verkehrsverein zieht Bilanz und hofft, dass die Eröffnung des Albsteigs im Juli, zur Steigerung der Übernachtungszahlen führen wird.

In der Hauptversammlung vom Albbrucker Verkehrsverein hielt das Vorstandsduo Gerda Nimz und Maximiliane Schäfer Rückschau auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr in dem das 40. Bestehen des Vereins mit einer Whiskey-Verkostung gefeiert wurde, zwei Dämmerschoppen stattfanden und der Ausflug an den Bodensee führte. Wie in Jahren zuvor flossen von der Gemeinde 1000 Euro in die Vereinskasse, wie von Kassier Denny Oszczak berichtet wurde. Der Verkehrsverein hat die Möglichkeit, sich mit einem Portrait in der neu von der Gemeinde geplanten Bürgerbroschüre vorzustellen. Derzeit zählt der Verein aktive Mitglieder und vier Gaststätten. Neu in den Verein aufgenommen wurde die Familie Christian Serfas und Michael Rotzinger.

Bei all den gut besuchten Aktivitäten, die sich in ähnlicher Weise in den kommenden Monaten mit den Dämmerschoppen, dem Grillhock und dem Ausflug am 5. August zum Besuch der „Gret Stube“ in Nöggenschwiel und anschließender Besichtigung vom Till Hof in Aha Eule wiederholen werden, lösten die von Geschäftsführerin Karin Gassmann vorgetragenen Zahlen doch verhaltenen Optimismus aus. Mit 3969 Gästeankünften war die Vorjahreszahl mit 4492 erheblich zurückgegangen. Unterschiedlich hatte sich der elfprozentige Rückgang bemerkbar gemacht. Mit Ausnahme eines konzessionierten Betriebes waren bei allen gewerblichen Unterkünften weniger Gäste angekommen. Die privaten Vermieter zählten 372 und im Jahr 2017 nur 315 Gästeankünfte. Insgesamt 13 006 Übernachtungen gegenüber 13 290 im Vorjahr wurden bilanziert. Dass es dann nur zu einem zweiprozentigen Rückgang kam, ist mit dem Anstieg der Übernachtungen bei Privatunterkünften von 5480 gegenüber 4635 im Jahr 2015 erreicht worden. Im Blick auf den 83,3 Kilometer langen Albsteig, der am 18. Juli eröffnet wird, sei mit einer Steigerung der Übernachtungsanfragen zu rechnen. Vorgesehen ist im September die Gästeehrung für 50-maligen Aufenthalt in der Gemeinde.