Albbruck Neuer Fasnachtsverein: Iburger Teufelsknechte warten auf ihren ersten Auftritt

Zwölf Frauen und Männer haben in Buch den Fasnachtsverein Iburger Teufelsknechte gegründet. Zur ersten Vorsitzenden wurde Jana Hauser-Breitschwert gewählt. Was es mit dem Teufelsknecht auf sich hat, erfahren Sie hier.

Die Zahl der Vereine und Vereinigungen in der Gemeinde ist weiter gewachsen. Mit den "Iburger Teufelsknechten", die am Samstag gegründet wurden, beleben über 70 Gruppierungen das Leben in Albbruck. Zwölf fastnachtsbegeisterte Frauen und Männer haben mit ihrer Unterschrift die Gründung vollzogen. Mit dem vorgelegten Satzungsentwurf und der Bereitschaft, Vorstandsposten zu übernehmen, war alles bestens vorbereitet. Sogar der Prototyp vom Fastnachtshäs wurde vorgestellt. Schaurig schön präsentiert sich der schwarz und in Fell gekleidete "Iburger Teufelsknecht" mit seiner Holzmaske. Nach einer Stunde war die Gründungsversammlung beendet.

Unter der Leitung der Vorsitzenden der Guggi-Bucher, Alexandra Huber, wählten die Gründungsmitglieder das Vorstandsteam (Knechterat) . Zur Vorsitzenden (Raubritter) wurde Jana Hauser-Breitschwert bestimmt. Ihr Stellvertreter (Knappe) ist Thorsten Haslinger, Schriftführerin (Federknecht) ist Melanie De Filippo und Schatzmeisterin (Münzknecht) Sarah Honkoop. Beisitzerknechte sind: Ivo Langendorf, Markus Hauser und Isabelle Haslinger. Zu Kassenprüfern bestimmt wurden Felice de Filippo und Sebastian Breitschwert. Festgelegt wurden in der Gründungsversammlung neben den Vereinsstatuten auch die Mitgliedsbeiträge: Aktive zahlen 60 Euro im Jahr, Passivmitglieder 20 Euro, Kinder und Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.

Weniger als ein halbes Jahr dauerte es, bis aus der spontanen Idee, einen Narrenverein in Buch zu gründen, Realität wurde. Während der Schlittenparty für Kinder und dem Glühweinplausch für die Erwachsenen im Mai dieses Jahres, kam der harte Kern überein, dafür zu sorgen, dass die Bucher Fastnachtswelt mit einem Narrenverein ergänzt werden soll. 24 Stunden später war man sich einig, dass der neue Fastnachtsverein kein Fantasiegebilde sein, sondern mit der Historie des Dorfes in Verbindung sein sollte.

Plötzlich rückte die "Iburg" ins Blickfeld der Initiatoren der Teufelsknechte. Was es genau mit dem letzten "Iburger", der sein Domizil oberhalb Tiefensteins auf der Gemarkung Buch hatte, wirklich auf sich hat, weiß niemand mehr so ganz genau. Der Sage nach soll er bis zu seinem endgültigen Verschwinden als Raubritter sein Unwesen getrieben und Gefangene darunter die "schöne Hildtrud aus Etzwihl" in seinem Gewahrsam gehalten haben.