Albbruck Neuer Campingplatz in Unteralpfen stößt auf großen Bedenken

Der von Grundstücksbesitzer Stefan Maise geplante Naturcampingsplatz in Unteralpfen stößt auf große Bedenken im Gemeinderat. Um eine endgültige Entscheidung zu treffen, plant der Gemeinderat einen Vor-Ort-Termin mit den Anwohnern.

Albbruck – In der jüngsten Sitzung hatte der Gemeinderat über einen Bauantrag zur Einrichtung eines Naturcampingplatzes in Unteralpfen, im Bereich „Waldshuter Gass“, zu entscheiden. Das 6000 Quadratmeter große Gelände wurde zuvor als Pferdekoppel genutzt. Stefan Maise, Antragsteller und Grundstücksbesitzer, stellte im Gemeinderat seine Planung vor.

Vom Landratsamt, so informierte zuvor Bürgermeister Stefan Kaiser, sei die Anregung gekommen, die planungsrechtlichen Voraussetzungen durch die Aufstellung eines einfachen Bebauungsplanes zu schaffen. Da sich das Landratsamt in seiner Stellungnahme grundsätzlich positiv zu dem Vorhaben geäußert hätte und auch die Gemeindeverwaltung die Erweiterung des Angebotes an Übernachtungsmöglichkeiten begrüße, schlug Stefan Kaiser dem Gemeinderat vor, der Aufstellung eines Bebauungsplanes zuzustimmen.

Laut Planung sind auf dem Gelände Standplätze für Wohnmobile und Wohnwagen vorgesehen, hangseits kleine Rondelle für Zeltplätze, ein Büro- und ein Sanitärcontainer mit Anschluss an das öffentliche Kanalnetz, ein Schäferwagen mit Übernachtungsmöglichkeit, eine Jurte und ein Feuerpavillon mit Grillstelle. Angedacht sind auch ein Wohnfass und ein Baumhaus, beziehungsweise eine Plattform unter dem großen Nussbaum. Hinzu kämen zwei Teiche und ein Lagerbereich für Gerätschaften. Stefan Maise verwies auf eine große Lücke bei den Campingplätzen. Interessant sei der Platz für Jugendgruppen, Aktivtouristen, Wanderer, Radfahrer und Kletterer. Ein großes Interesse bereits von Jugendorganisationen signalisiert worden. Weniger begeistert klangen dagegen die Kommentare der Unteralpfener Gemeinderäte.

„Eine tolle Sache, aber am falschen Ort“, urteilte Daniel Moser (CDU). Im Nahbereich gäbe es große Versickerungsflächen für Regenwasser, oben dran befänden sich die Güllebehälter der beiden Aussiedlerhöfe. Moser: „Da ist Ärger vorprogrammiert“. Dazu meinte Stefan Maise: „Es wird nichts versiegelt, die Feuchtbereiche werden nicht tangiert, von der Größenordnung her ist das eher eine kleine Anlage.“ Wie die Anlieger dazu stünden, wollte Lothar Schlageter (Freie Wähler) wissen, „denn das wird nicht ohne Lärm abgehen“. Als Anwohnerin signalisierte Regina Anhalt (SPD): „Die meisten Anlieger, das kann ich mit Gewissheit sagen, sind dagegen.“ Hingewiesen wurde auch auf den bereits bestehenden Naturzeltplatz außerhalb des Dorfes am Steinbach, der vom Kreis betrieben wird. Hier handle es sich lediglich um einen Jugendzeltplatz, der aus Naturschutzgründen nur drei bis vier Mal im Jahr genutzt werden dürfe, erklärte Bürgermeister Stefan Kaiser. Rolf Rüttnauer (SPD) beantragte einen Vor-Ort-Termin mit den Anwohnern. Dem stimmte Stefan Kaiser zu: „Wir fassen heute keinen Beschluss und steigen erst nach unserem Vor-Ort-Termin in das Genehmigungsverfahren ein.“

Vorhaben sorgt bei Anlieger für Unmut

Front gegen die Pläne für einen Naturcampingplatz in Unteralpfen machen inzwischen die Anlieger. Seine Bedenken äußerte Landwirt Michael Kaiser, Besitzer des benachbarten Kaiserhofes, gegenüber dieser Zeitung. In den Spitzenzeiten, während des Sommers und während der Ernte, seien erhebliche Lärm- und Geruchsemissionen unvermeidlich, so der Landwirt. „Wie sollen da die Camper zur Ruhe kommen?“ fragte er. Sie selbst hätten vor Jahren ihren Betrieb ausgesiedelt, um Konflikte im Dorf zu vermeiden. „Und jetzt soll uns ein Campingplatz vor die Nase gesetzt werden?“ Ihm sei angst und bange vor dem Lärm, „mit der Ruhe für uns und unsere Tiere ist es dann sicherlich vorbei.“



Daneben äußerte er rechtliche und praktische Bedenken. Nicht geregelt seien beispielsweise die Grundstücksfragen. Das Gelände sei in viele Parzellen aufgeteilt, die früher von der Bevölkerung als Schrebergärten genutzt wurden. Der Antragsteller sei nicht privilegiert und daher sei es fraglich, ob er die fehlenden Grundstücke überhaupt erwerben dürfe, „denn dann hätten wir selber auch ein Interesse daran, ein paar Parzellen dazuzukaufen“. Erforderlich wäre auch eine Zufahrt, die direkt gegenüber seiner Einfahrt zu liegen käme. Zweifel äußerte der junge Landwirt auch, ob die Anlage einer festen Zufahrt und befestigter Stellplätze zulässig sei, „denn das wäre ein erheblicher Eingriff in die Natur“. Jedenfalls dürfe es sich kein Landwirt erlauben, absolutes Grünland umbrechen, es anderweitig zu nutzen, zu befestigen oder gar zuzubetonieren. Für ihn jedenfalls mache eine Anlage an dieser Stelle, und da sei er sich mit seinen Nachbarn einig, keinen Sinn.