Albbruck Neue Projekte sollen der Trachtengruppe Birndorf mehr Mitglieder bescheren

Die Trachtengruppe Birndorf nimmt Line-Dance neu in ihr Programm auf. Marianne Binkert ist neue stellvertretende Vorsitzende.

Die Trachtengruppe Birndorf steht voll unter weiblichem Kommando. Für den im vergangenen Jahr verstorbenen stellvertretenden Vorsitzenden Konrad Ebner wurde nun Marianne Binkert als seine Nachfolgerin gewählt. Mit dem zusätzlichen Projekt, Line-Dance neu in das Tanzprogramm aufzunehmen, geht man bei den Birndorfer Trachtenträgern neue Wege und hofft, so auch wieder mehr Mitglieder gewinnen zu können. Immerhin hatten sich zum Schnupperabend 35 Personen eingefunden und an dem nun laufenden Kurs beteiligen sich 32 Personen.

Im Oktober soll es ebenfalls unter der Leitung von Marietta Sass eine Neuauflage geben. Den Rückblick der Vorsitzenden Bärbel Schrenk bereicherte Thekla Tröndle mit detaillierten Aufzeichnungen. Dabei wurde an den Auftritt der Trachtenträger beim Schwyzertag in Tiengen ebenso erinnert wie an den beim Rosenfest in Nöggenschwiel und beim Chilbiumzug in Waldshut oder beim Festumzug im benachbarten Buch. Höhepunkt war das Fest zum 40-jährigen Bestehen der Trachten- und Volkstanzgruppe Birndorf, das im neu eröffneten Bürgersaal in Birndorf gefeiert werden konnte und auch der Vereinskasse gut tat, wie dies im Bericht von Anita Kaiser zu erfahren war. Der Jahresabschlussfeier vorausgegangen war eine Führung in der Hl. Kreuz Basilika in Birndorf.

Jugendleiterin Brigitte Binkert berichtete über die Aktivitäten der Vereinsjugend. Der Nachwuchs hatte auch in der Caritas-Tagespflegeeinrichtung in Albbruck deren Bewohner und Besucher erfreut. Neben Brigitte Binkert und Tina Brudsche kümmern sich nun Vanessa Schäuble und Alina Brudsche um die Jüngsten im Verein. Ihnen galt der besondere Dank für ihr Engagement ebenso wie der für die Erwachsenen zuständigen Tanzleiterin Liesel Gassmann.

Gefüllt wurde der Terminkalender 2017 mit der Teilnahme am Kreistrachtenfest in Urberg am 28. Mai, dem Besuch des Rosenfests in Nöggenschwiel und des Schwyzertags in Tiengen, dem eigenen Erntedankfest am 1. Oktober und dem Ausflug am 14. Oktober. Dieser wird, wie im vergangenen Jahr, als Wochenende am Bodensee von Felix Lauber organisiert, der zusätzlich einen gemeinsamen Wandertag auf dem Ibacher Panoramaweg vorschlug.