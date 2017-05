Albbruck Neue Gesichter im Vorstand des Narrenvereins Haselnüss Unteralpfen

Der Narrenverein Haselnüss Unteralpfen zieht positive Bilanz. Die Mitglieder wählen Guido Schupp zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden.

Unteralpfen (lid) Mit neuem Vorstand geht der Narrenverein Haselnüss in die nächsten Vereinsjahre. Bei der Hauptversammlung im Gasthaus "Linde" trat Guido Schupp die Nachfolge von Harald Anhalt als stellvertretender Vorsitzender an, Sebastian Maise löste Jennifer Nägele als Schriftführer ab, den Posten des Zeugwarts übernahm Nadine Gassmann, und Eileen Anhalt und Andreas Arzner sind die neuen Beisitzer. Neu, allerdings nicht zum Vorstand gehörend, sind auch die Kassenprüfer Regina Anhalt und Ernst Nägele.

Die zahlreichen Aktivitäten im Vorjahr listeten die Schriftführerin Jennifer Nägele und der Vorsitzende Alexander Kenne auf. Als Höhepunkt bezeichnete dieser den "Schmudo" (Schmutziger Donnerstag). Darüber hinaus beteiligten sich die Haselnüss an den Umzügen in Görwihl, Dogern, Birndorf und Albbruck. Nicht unerwähnt ließ der Vorsitzende den Einzug in das ehemalige Schlachthaus als neuem Veranstaltungsort. "Allein für dessen neue Fenster haben wir rund 2700 Euro ausgegeben", berichtete Rechner Erwin Gassmann bei der Vorlage der Jahresrechnung. Deren sachliche Richtigkeit betätigten die beiden Prüfer Christian Straubhaar und Nadine Gassmann. Mehrheitlich beschloss die Versammlung, dass künftig auch Passivmitglieder bis zu zwei Mal pro Jahr an Umzügen teilnehmen können. Einen Trostpreis in Höhe von 200 Euro gewann der Verein beim Vereinsprojekt des SÜDKURIER und der Sparkasse Hochrhein.