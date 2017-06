Albbruck Nachbarschaftshilfe Albbruck zieht positive Bilanz

Die Nachbarschaftshilfein Albbruck kommt gut an. Vorsitzende Doris Kohler blickt auf 1000 Einsatzstunden.

Albbruck – Nach acht Jahren ist die Nachbarschafthilfe Albbruck nicht mehr aus der Gemeinde wegzudenken. Diese Idee einst von Bürgermeister Stefan Kaiser bereits bei seinem Amtsantritt im Visier sei ein Volltreffer gewesen, versicherte Bürgermeisterstellvertreter Günter Kaiser in der Hauptversammlung mit seinem Blick auf die geleistete Arbeit des 20-köpfigen Helferteams und der bilanzierten Einsatzstunden.

Insgesamt 1000 Einsatzstunden, ähnlich viele wie im Vorjahr, hatte die Vereinsvorsitzende Doris Kohler aufgelistet. Dabei entfiel die Hälfte auf die unterstützende Hilfe von Familien, Senioren und Kindern. 400 Stunden wurden im Fahrdienst geleistet wobei 4500 Kilometer zurückgelegt wurden. 100 Stunden wurden für Gartenpflege und sonstige Arbeiten aufgewendet. Gerade für diesen Bereich und auch hauswirtschaftliche Arbeiten wären weitere Helfer notwendig. „Unsere Hilfeempfänger sind dankbar und sehr zufrieden“, versicherte Doris Kohler. Sie freute sich, dass die Zahl der Mitglieder bei zwei Abmeldungen und elf Neuzugängen heute bei 184 liegt. Gut sei auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Kirchengemeinde.

Das im vergangenen Jahr zusätzlich angedachte Angebot einen regelmäßigen Fahrdienst einzurichten habe trotz mehrfacher Veröffentlichung die Akzeptanz bei der Bevölkerung total vermissen lassen. So habe man zumindest für den Moment von dieser Idee Abstand genommen, so die Vereinsvorsitzende. Sie sei überzeugt, dass die Bürger die individuellen Dienste mehr schätzen. Verbessert habe sich seit der letzten Hauptversammlung die Parkplatzsituation vor dem Betreuten Wohnen in der Schulstraße.

Dort wünschten sich die Helfer allerdings noch immer einen kenntlich gemachten Behindertenparkplatz vor dem Rathaus. „Ziel ist es jetzt die Nachbarschaftshilfe Albbruck als anerkannter Träger der Pflegeversicherung eintragen zulassen“. Dadurch würde ein positives Qualitätsmerkmal erreicht, versicherte Günter Kaiser, der als Wahlleiter eine leichte Aufgabe hatte. Doris Kohler wurde als Vorsitzende ebenso einstimmig gewählt wie die übrigen Vorstandsmitglieder. Stellvertreter ist weiterhin Günter Schmidt und Schriftführerin Sabine Kolb. Für den wegen dem bevorstehenden Wohnortwechsel ausscheidenden bisherigen Kassier Gerd Dunkelberg übernahm Cornelia Zenz-Winter diese Aufgabe. Zu der bisherigen Beisitzerin Ursula Erler wurde Gerd Walprecht neu hinzu gewählt. Dem Beirat gehören weiter von geistlicher Seite Heidrun Moser und Klaus Fietz und von der Gemeinde Bürgermeister Stefan Kaiser an.