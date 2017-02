Albbruck Musikverein zieht Bilanz: Trotz gelungener Auftritte auch kritische Töne

Der Musikverein Birndorf zieht eine positive Jahresbilanz. Das Vorjahr war gespickt mit zahlreichen Höhenpunkten. Die neue Vorsitzende des Vereins ist Vanessa Müllek.

Ein mit zahlreichen Höhepunkten aber auch vielen zusätzlichen Arbeitsstunden gespicktes Jahr lag hinter den Mitgliedern vom Musikverein Birndorf. Musikalische Anlässe wurden in der Hauptversammlung, bei der 68 von insgesamt 72 aktiven Vereinsmitglieder anwesend waren, ebenso nochmals in Erinnerung gerufen, wie das Zustandekommen des neuen Probenraumes und der große Event "Buure luege", dessen Verlauf Thomas Eckert nochmals im Fokus hatte. Nach dem die Vereinsvorsitzende Annika Sattler aus persönlichen Gründen ihr Amt zur Verfügung stellte, war es bei den Wahlen nicht nur zu Verschiebungen gekommen, sondern mit der Doppelbesetzung des Stellvertreterpostens gleich noch eine neue Lösung gefunden. Sämtliche von Gemeinderat Claus Schlachter geführten Wahlgänge hatten ein einstimmiges Ergebnis gebracht. Vorsitzende ist Vanessa Müllek. Armin Ebner und Lothar Böhler teilen sich den Stellvertreterposten. Julian Binkert und Anja Welte wurden zu Beisitzern bestimmt. Die Organisation der Konzerte wird künftig Anna Schupp übernehmen.

Da der Birndorfer Pfarrsaal lange Zeit nicht für Veranstaltungen zur Verfügung stand, hatte man sich im vergangenen Jahr für ein Kirchenkonzert entschieden, was beim Publikum ebenso gut ankam, wie die zwei Aufführungen beim Jahreskonzert. Einen besseren Probenbesuch und ein gesteigertes musikalisches Interesse wünschte sich Dirigent Hansjörg Bollinger. Schließlich funktioniere ein Musikverein nur bei guter Stimmung, Tonkultur und Rhythmik. Er erwarte mehr Verantwortung von den jüngeren Mitgliedern. "Ich dirigiere gerne den MV Birndorf und habe noch Visionen, die noch nicht erreicht sind", versicherte Bollinger.

Positiv war das finanzielle Ergebnis 2017 ausgefallen. Petra Binkert schilderte in ihrem detaillierten Bericht aber auch die Kosten, die durch die hohe Zahl an Nachwuchsmusikern und den Probelokalumbau zustande kamen. Wie im vergangenen Jahr gehört Fasnacht auch in diesem Jahr zu den ersten Aktivitäten nach der Hauptversammlung. Beim örtlichen Narrentreffen der "Chälhuddle" und der Birkinger "Salpeterer" am 11. Februar wird sich der Musikverein auch in die Bewirtung einklinken. Geplant ist am 29. April ein Doppelkonzert. Beim Dorffest in Albbruck am ersten Septemberwochenende will man wieder dabei sein und beim Bezirksmusikfest am 17. September in Unteralpfen beim Gesamtchor mitwirken ehe der Auftritt im Festzelt am Sonntagnachmittag angesagt ist. Das Jahreskonzert wird am 18. November stattfinden.