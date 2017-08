Albbruck Musikverein Unteralfpen feiert 125-jähriges Bestehen

Der Musikverein Unteralpfen feiert vom 15. bis 17. September im Rahmen eines Bezirksmusikfestes sein 125-jähriges Bestehen. Die Mitglieder sind besonders stolz auf ihr Vereinsheim.

Der Musikverein Unteralpfen feiert vom 15. bis 17. September im Rahmen eines Bezirksmusikfestes sein 125-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wird in einem Festzelt beim Sportplatz gefeiert. Seit 25 Jahren ist Markus Hoppe Dirigent des Vereins. Unterstützt wird er durch die beiden Vizedirigenten Nico Albiez und Tochter Tamara. Vorsitzender ist seit 2015 Daniel Ebner.

Ein besonderes Augenmerk richtete der Verein in den vergangenen Jahren auf den Ausbau seines Vereinsheimes, das 1979 im ehemaligen Milchhäusle eingerichtet wurde. Die Umbauarbeiten, die damals weitgehend in Eigenleistung erbracht wurden, dauerten neun Monate und kosteten 60 000 Mark. Da es keine Zuschüsse gab, musste das Geld komplett vom Verein aufgebracht werden. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: „Aus einem herunter gekommenen Zweckbau wurde ein attraktives Vereinsheim“, heißt es in der Vereinschronik.

Zur gleichen Zeit wurde die Vereinsfahne in Auftrag gegeben, die nach einem Entwurf des heutigen Ehrenvorsitzenden Georg Baumgartner von den kunstfertigen Schwestern des Klosters Ofteringen gestickt wurde. Gespendet wurde die Fahne vom damaligen Ehrendirigenten Erhard Kaiser und dem Ehrenmitglied Leopold Schäuble.

Bald schon gelangte das Vereinsheim an seine Kapazitätsgrenzen. Erneut wurden Überlegungen angestellt und Pläne geschmiedet. So kam es, dass im Mai 2009, nach einjähriger Bauzeit und mehr als 4000 Stunden Eigenleistung, die Einweihung des erweiterten Vereinsheimes gefeiert werden konnte. Diesmal hatte die Gemeinde den Verein mit einem Zuschuss von 30 000 Euro unter die Arme gegriffen. Dirigent Markus Hoppe war glücklich, endlich bessere Rahmenbedingungen für die Probenarbeit zu haben. Anfang Juli, pünktlich zum Jubiläum, wurde auch ein Förderverein gegründet mit Franz Leber als Vorsitzenden.



Noch vielen Bürgern in Erinnerung ist das Jahr 1992, als der MVU sein 100-jähriges Jubiläum feierte und mit der „Pro-Musika-Plakette“ ausgezeichnet wurde, der höchsten Auszeichnung, die von der Bundesrepublik vergeben wird. Überreicht wurde sie vom Verbandspräsidenten Harold Bäumle. Schirmherr des Festes war der damalige Landrat Bernhard Wütz, Festpräsident war der ehemalige Albbrucker Bürgermeister Gernot Strohm. An der Spitze des Vereins standen damals Karl Kunzelmann als Dirigent und Daniel Moser als Vorsitzender. Schon 1992 hatte der Verein 61 aktive Musiker, heute sind es 75, davon 68 Vollmitglieder.

Im kleineren Rahmen wurde das 110-jährige Jubiläum gefeiert. Ein Höhepunkt dieses Festes war die „Jubiläumswette“. Gewettet wurde, ob sich 110 Musikerinnen auf der Bühne einfinden würden, um miteinander das Badnerlied zu spielen. Und das klappte dann auch problemlos...