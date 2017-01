Albbruck Musikverein Harmonie hat 125-jähriges Jubiläum im Blick

Musikverein Harmonie zieht positive Bilanz. Vorsitzender Daniel Ebner erinnert an die wichtigsten Aktivitäten des Vorjahres.

Unteralpfen (tao) Zur 70. Hauptversammlung nach dem Krieg hatte der Vorsitzende des Musikvereins "Harmonie", Daniel Ebner, ins Vereinsheim eingeladen. Mit vier Neuaufnahmen und zwei Abmeldungen stieg die Zahl der Vollmitglieder auf 68 und die Zahl der Orchestermitglieder auf 75 – ein Rekordstand in der Geschichte des Vereins, der in diesem Jahr sein 125-jähriges Jubiläum feiert. Daniel Ebner erinnerte an die wichtigsten Aktivitäten des letzten Jahres. Dazu zählten die Alteisensammlung mit dem traditionellen Raclettessen, der Feierabendhock am Schlattkreuz, der zusammen mit den Landfrauen organisiert wurde, diesmal zu Gunsten eines neuen Spielplatzes, das Theaterspiel am Vorabend zum Saufest und das Jahreskonzert, das zwei Mal in der ausverkauften Halle stattfand. Sein Fazit: "Wir haben wieder vieles auf die Beine gestellt, das nur im Team zu schaffen war."

Für das neue Jahr, vor allem im Zusammenhang mit dem Vereinsjubiläum, wünsche er sich jedoch mehr Eigeninitiative. Annelore Hässig erinnerte in ihrem Tätigkeitsbericht außerdem an das Kirchenkonzert mit der Weihe der neuen Uniformen, an das Pfarrfest, das vom Verein musikalisch umrahmt wurde und an die Teilnahme am Bezirksmusikfest in Buch, das zusätzliche Proben erforderte. Für Kassiererin Melanie Kaiser war 2016 auch aus finanzieller Sicht ein positives Jahr. Viel Geld wurde in die Anschaffung neuer Instrumente investiert. Dirigent Markus Hoppe, seit 25 Jahren Frontmann des Vereins, bedankte sich für die Unterstützung bei den Proben und beim Jahreskonzert.

Dazu hatten die beiden Vizedirigenten Nico Albiez und Tamara Hoppe je ein Stück eingeübt und auch selbst dirigiert. Zudem leiteten die beiden, zusammen mit Johannes Maier, auch die Registerproben. Viel Lob hatte Hoppe für das Musicalteam, das beim Jahreskonzert Szenen aus dem Dschungelbuch aufführte. Hoppe: "Das war eine runde Sache und machte das Konzert zu etwas Besonderem." Als Vertreter der Gemeinde würdigte Gemeinderat Daniel Moser das Engagement des Vereins.

Bei den Wahlen wurden Daniel Leber als stellvertretender Vorsitzender, Franziska Rogg als Schriftführerin und Christof Kunzelmann als Instrumenten- und Notenwart in ihren Ämtern bestätigt. Neu gewählt wurden Robin Huber als zweiter Beisitzer sowie Marleen Hoppe und Lorena Rebsamen als Jugendwarte. Da die Unteralpfener Halle in diesem Jahr wegen Sanierungs- und Umbauarbeiten in der zweiten Jahreshälfte nicht zur Verfügung steht, soll das Jubiläum, in Verbindung mit dem Saufest, im September mit Festzelt beim Sportplatz gefeiert werden. Das Jahreskonzert soll in der Albbrucker Halle stattfinden.