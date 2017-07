Albbruck Mütter werden selbst aktiv und entwickeln Pläne für die Spielplatzrenovierung

Engagierte Mütter aus Schachen entwickeln eigene Ideen für die Neugestaltung des Kinderspielplatzes in Schachen und überreichen Bürgermeister Stefan Kaiser die Pläne.

Im Laufe der Zeit ist der Kinderspielplatz im Ortsteil Schachen in die Jahre gekommen. Immer wieder mussten teilweise auch durch Sachbeschädigungen verursachte baufällige Spielgeräte durch den Gemeindewerkhof abgebaut werden.

Jetzt bildete sich eine Elterninitiative, die sich finanziell und durch Arbeitskraft bei der Erneuerung des Kinderspielplatzes einbringen möchte. Bei einem ersten Gespräch lobte Bürgermeister Stefan Kaiser die Bereitschaft der Eltern, sich für die Gemeinschaft im Dorf zu engagieren, und sagte spontan auch die Unterstützung der Gemeinde zu. Die engagierten Mütter überreichten bei der Platzbesichtigung ihre planerischen Vorstellungen und signalisierten in den nächsten Tagen die Spendenübergabe an die Gemeinde. Sie seien von Haus zu Haus gegangen und hätten eine positive Resonanz auf ihr Vorhaben erfahren und auch fast überall eine Spende erhalten, waren sich die entschlossenen Mütter einig.

Sie hoffen, dass die Spielplatzerneuerung noch in diesem Jahr erfolgen kann. Obwohl sich Ortsbaumeister Markus Strittmatter umgehend um diese Maßnahme kümmern und die Vorstellung der Eltern auf ihre Machbarkeit in dem etwas hügeligen Gelände überprüfen würde, werde es allein schon wegen der Lieferdauer der Spielplatzausstattung einige Zeit brauchen, kündigte Bürgermeister Stefan Kaiser bereits an. Er freute sich, dass auch Väter ihre Mithilfe bei Arbeitseinsätzen signalisiert haben. „Nach der Kostenermittlung fehlt es dann noch an der Zustimmung des Gemeinderats“, schränkte Bürgermeister Stefan Kaiser außerdem ein, der dieser Gemeinschaftsaktion optimistisch entgegensieht.

Vorab wollen sich die Eltern weiterhin engagieren und veranstalten deshalb am kommenden Samstag, 15. Juli, ab 8 Uhr auf dem Rathausplatz einen Kuchenverkauf, dessen Erlös der Spielplatzerneuerung zufließen wird.