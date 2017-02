Albbruck Motorradsturz mit 1,8 Promille

Ein betrunkener Motorradfahrer ist am Samstagabend in Albert verunglückt und wurde verletzt.

Laut Polizeiangaben war der 51-Jährige gegen 18.15 Uhr unterwegs auf dem Verbindungsweg von der B 34 in Richtung Hauensteiner Straße. In einer Kurve kam er mit dem Motorrad vom Weg ab und stürzte eine Böschung hinunter. Der Mann habe deutlich unter Alkoholeinwirkung gestanden, ein Test ergab 1,8 Promille, so die Polizei. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt.