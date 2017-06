Albbruck Mit Axt gegen Gemeindemitarbeiter

Schauplatz eines größeren Polizeieinsatzes war am Mittwochmorgen der ehemalige Kindergarten in Buch. Dort soll gegen 9.30 Uhr ein 40-jähriger Mann zwei Gemeindemitarbeiter mit einer Axt bedroht haben.

Laut Polizeiangaben wollten die beiden Männer aus den Räumen Möbel abholen. Der 40-Jährige soll sie außerdem mit Werkzeugen und Flaschen beworfen haben, allerdings ohne zu treffen. Daraufhin wurde die Polizei eingeschaltet, die mit mehreren Streifenbesatzungen und der Hundestaffel eintraf. Der 40-Jährige soll sich geweigert haben, das Anwesen zu verlassen. Daraufhin drang die Polizei in das Gebäude ein und nahm ihn in Gewahrsam. Dabei wurde auch Reizgas eingesetzt. Der 40-Jährige wurde verletzt und im Spital ambulant behandelt. Anschließend wurde er in einer psychiatrischen Klinik stationär aufgenommen.