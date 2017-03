Albbruck Meinrad Vogelbacher erhält Raiffeisen-Medaille

Seit 41 Jahren ist er Vorstandssitzender der Raiffeisenwarengenossenschaft Buch-Birndorf-Birkingen. Nun trat Meinrad Vogelbacher beim Erreichen der Altersgrenze von seinem Amt zurück. Der Genossenschaftsverband Baden-Württemberg würdigte seine Verdienste mit der Verleihung der Raiffeisen-Schulze-Delitzsch-Medaille

Birndorf – Nach 41 Jahren als Vorstandssitzender der Raiffeisenwarengenossenschaft Buch-Birndorf-Birkingen e. G. und Erreichen der Altersgrenze trat Meinrad Vogelbacher von seinem Amt zurück. Seine Verdienste um die von den Berufskollegen getragene Genossenschaft würdigte Johannes Klaus vom Genossenschaftsverband Baden-Württemberg. Er lobte den Einsatz von Vorstand und Geschäftsführung für eine starke Genossenschaft, die für die Landwirtschaft notwendig sei. "Ihr investiertes Herzblut und ihre Leistung sind unübersehbar" galt das Lob Meinrad Vogelbacher, der in seinem Amt als Vorsitzender seit dem 1976 erfolgten Zusammenschluss der drei bis dahin selbstständigen landwirtschaftlichen Genossenschaften Höhen und Tiefen erlebt habe. Für sein Engagement wurde er jetzt mit der Raiffeisen-Schulze-Delitzsch-Medaille ausgezeichnet.

Mit den in den über vier Jahrzehnten erlebten Veränderungen in der Landwirtschaft einhergingen auch die genossenschaftlichen Entscheidungen. Habe man früher von einem Großbauern gesprochen, wenn er mit einer täglichen Milchmenge von 42 Litern zur Sammelstelle kam, so seien heute 10 000 Liter abgegebene Milchmenge in zwei Tage keine Seltenheit mehr, versicherte Martin Eckert, dessen Vater Berthold den Amtsantritt von Meinrad Vogelbacher noch gut in Erinnerung hatte. Entsprechend dem größten Dorf misste es ein Landwirt aus Buch sein, der mit der Genossenschaftsverantwortung betraut werde, habe es 1976 unter den Genossenschaftsmitgliedern geheißen. Nach dem die Milchsammelstellen in Birkingen und Buch geschlossen waren, wurde auch das Genossenschaftslager Buch 1991 aufgegeben und das Gebäude verkauft. 1994 war die Schließung der Birndorfer Milchsammelstelle erfolgt. "Sie haben den Genossenschaftsgedanken gelebt" versicherte Harald Gantert vom ZG Raiffeisenmarkt Albbruck dem passionierten Landwirt Meinrad Vogelbacher, der den Wandel in Landwirtschaft und Genossenschaft erfolgreich mitgemacht habe.