Albbruck Mehr Sicherheit in Albbruck: Gemeinde will künftig einen Streifendienst einsetzen

Die Gemeinde Albbruck will künftig einen Streifendienst einsetzen, um die zunehmende Zerstörungswut Jugendlicher in der Griff zu bekommen. Die jährlichen Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 6000 Euro.

Albbruck – Die Gemeinde Albbruck will die Notbremse ziehen. Um das ordnungswidrige Treiben von undisziplinierten Jugendlichen und die zunehmende Zerstörung in den Griff zu bekommen, soll künftig ein Sicherheitsdienst mit Bestreifungsgängen beauftragt werden, um nächtliche Ruhestörungen, Sachbeschädigungen an öffentlichen Einrichtungen und andere Ordnungswidrigkeiten, auch im Straßenverkehr, zu unterbinden. Die Bestreifung soll, so Bürgermeister Stefan Kaiser in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates, durchschnittlich an zwei Tagen je Woche durchgeführt werden, in einem zeitlichen Umfang von eineinhalb bis zwei Stunden.

Stefan Kaiser verwies auf die Stadt Laufenburg, die bereits seit Jahren ein solches Konzept mit Erfolg praktiziere. Die jährlichen Kosten bezifferte er, für den derzeit geplanten Umfang der Bestreifung, mit jährlich 6000 Euro. Der Sicherheitsagentur Geillinger aus Laufenburg werde dazu, für die Zeit ihres Einsatzes, das Hausrecht für die jeweiligen Einrichtungen übertragen bekommen. Leider, so bilanzierte Stefan Kaiser, sei es in jüngster Zeit immer häufiger zu Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im öffentlichen Bereich gekommen, zum Nachteil der Gemeinde Albbruck. Als Brennpunkt gilt schon seit Jahren das Schulareal, das regelmäßig nachts unbefugt genutzt wird. Unmengen von Müll, Scherben zerbrochener Flaschen, müssen regelmäßig durch den Bauhof oder den Hausmeister beseitigt werden. Allein im Bereich des Schulgeländes kam es in letzter Zeit zu fünf Sachbeschädigungen, zwei Mal an den Fassadenplatten der Gemeindehalle, dann am Holzkrokodil und an der Eingangstür der Grundschule und an einem Kühlwagen, der für eine Schulveranstaltung auf dem Schulgelände abgestellt war.

Hinzu kamen Sachbeschädigungen an der Baustelle des ehemaligen Zollhäuschens an der Fußgängerbrücke über den Rhein. Hier wurden frisch montierte Wärmeschutzplatten heruntergerissen und im Nahbereich Schilder beschädigt und verbogen. In der Nacht vom 8./9. Juli kam es zu einem Einbruch im Schwimmbad. Rektor Klaus Tritschler sprach von unerträglichen Zuständen, von einer Zumutung für die Nachbarn, die nur noch mit Schlafmitteln zur Ruhe kämen. „Das geht manchmals bis um drei Uhr in der Frühe“, so Tritschler. Er sprach die Hoffnung aus, mit dem Streifendienst die Probleme endlich in den Griff zu bekommen. Helga Dietenberger (SPD) empfahl, auch mal am Dreispitz und am Sportplatz vorbeizuschauen. Josef Tröndle (CDU) wies auch auf das Chaos beim Parken hin, „kreuz und quer wie Kraut und Rüben“. Dazu sagte Stefan Kaiser: Der Streifendienst hätte zwar nicht die Aufgabe, den stehenden Verkehr zu überwachen, er könne aber Regelwidrigkeiten dokumentieren. Lothar Schlageter (Freie Wähler) hielt es für wichtig, die Öffentlichkeit entsprechend zu informieren, „jeder soll wissen, dass die Gemeinde dagegen vorgehen wird.“ Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag der Verwaltung zu, die Bestreifung zunächst für ein Jahr zu befristen und das Ergebnis abzuwarten.