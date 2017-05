Albbruck Marianne und Friedhelm Kieck gehen seit 50 Jahren gemeinsam durchs Leben

Ihre goldene Hochzeit feierte Marianne und Friedhelm Kieck. Das Paar meistert einige Umzüge in seinem Leben und hat seinen Alterssitz nun in Buch gefunden.

Marianne und Friedhelm Kieck aus Buch feierten ihre goldene Hochzeit. Bürgermeister Stefan Kaiser überbrachte die Grüße der Gemeinde. In Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern wurde Friedhelm Kieck 1942 geboren. Mit sieben Geschwistern ist er aufgewachsen. Nach der Schule absolvierte er eine Friseurlehre. Nachdem die Familie nach Meschede in Nordrhein-Westfahlen umgezogen war, gab es auch für den Jubilar eine Neuorientierung. Als Kraftfahrer einige Jahre unterwegs, schulte er gesundheitshalber zum Industriekaufmann um und war bis zu seinem 60. Geburtstag und zum Eintritt in den Ruhestand als Versicherungsinspektor tätig.

Ehefrau Marianne, geborene Steinbach, wurde 1949 in Meschede geboren. Auch sie wuchs in einer Großfamilie auf: mit acht Geschwistern. Zunächst hatte sie nach der Schule in einem Blindenheim und später bis zur Heirat im Jahr 1967 in einer Fabrik eine Anstellung gefunden. 1972 zog die Familie, die sich um vier Kinder, fünf Enkel und einen Urenkel vergrößert hat, nach Süddeutschland. Auggen, Albbruck, und Heidelberg waren Stationen im Leben des Jubelpaars, das seit Weihnachten 2013 in der Nähe der Tochter in Buch lebt. Hier verbringen die Beiden ihren Ruhestand und freuen sich auf die regelmäßigen Jassnachmittage an den Wochenenden.