Albbruck MV Unteralpfen präsentiert Festschrift zum Jubiläum

Die Festschrift zum 125-jährigen Bestehen des Musikvereins Unteralpfen enthält eine Fülle origineller Fotos und Zitate, die Einblicke in das Vereinsleben bieten. Das Redaktionsteam bildeten Sandra Ebner, Margret Maier, Sabine Rüd und Anita Blum.

Durch ein neues, sehr ansprechendes Konzept, zeichnet sich die Festschrift des Musikvereins Unteralpfen aus, der vom 15. bis 17. September sein Jubiläum zum 125-jährigen Bestehen feiert. Sie enthält eine Fülle origineller und witziger Fotos und Zitate, die interessante Einblicke in das Vereinsleben bieten. Das Redaktionsteam bildeten Sandra Ebner, Margret Maier, Sabine Rüd und Anita Blum.

Die Festschrift im DIN-A4-Format hat knapp 70 Seiten. Die Vereinschronik selbst ist kurz gehalten und beschränkt sich auf sechs Seiten und ein Interview mit dem Zeitzeugen Albert Mutter (88), der 40 Jahre als aktives Mitglied dem Verein angehörte, davon 25 Jahre als Protokollführer. Unter anderem erzählt er, dass er 1947, mit 18 Jahren, in den Verein eintrat. Dies sei damals das Mindestalter gewesen, weil man der Überzeugung war, dass die Lunge geschädigt wird, wenn man zu früh mit der Blasmusik beginnt.

Nach den Zeiten der beiden Weltkriege ging es mit dem Musikverein erst in den 1950er Jahren wieder langsam aufwärts. 1952 wurde auf der Festwiese im „Dörfle“ das 60-jährige Bestehen in Verbindung mit einem Bezirksmusikfest gefeiert. Bei diesem Anlass präsentierte sich der Verein in seiner neuen, schneeweißen Uniform.

Aufgelistet werden in der Festschrift auch die obligatorischen Termine, insgesamt 15, die das Jahr über im Dorf wahrgenommen werden. Das beginnt mit der Hauptversammlung im Januar und endet mit dem Jahreskonzert und der Weihnachtsfeier im Dezember. 2014 konnte, nach 30 Jahren, eine neue Uniform angeschafft werden. Amüsant zu lesen, mit welchen Aufwand die Aktion verbunden war und wie kompliziert sich der Entscheidungsprozess gestaltete.

Allein das Ausmessen der rund 70 Musiker sei eine organisatorische Meisterleistung gewesen. Klar war, dass sich der Verein von einer klassischen Trachtenmusik abgrenzen und einen möglichst modernen Nachfolger präsentieren wollte. Forderungen, gleich auch Hose, Hut und die Schuhe neu anzuschaffen, lehnte der damalige Vorsitzende Jürgen Maise kategorisch ab, das würde dann sicherlich zu einer „never ending story“ werden. Ein Foto zeigt, wie sich der Verein von seinen alten Hüten verabschiedet.

außerdem befasst sich die aktuelle Jubiläums-Festschrift mit der Jugendausbildung und den Registern, die in Wort und Bild und mit persönlichen Zitaten vorgestellt werden. Ein großes Kapitel ist dem Umbau des Vereinsheimes gewidmet, das 1979 fertig gestellt und 2009, aufgrund der ständig wachsenden Mitgliederzahlen, erweitert wurde.