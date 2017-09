Albbruck Leichtathletikclub Buch zeichnet Cora Nußbaumer aus

Junge Athletin des LC Buch wird Badische Meisterin im Blockmehrkampf. Leichtathletikclub blickt bei Hauptversammlung zufrieden zurück. Mitgliederzahlen stabilisieren sich wieder.

In der Hauptversammlung des Leichtathletikclubs Buch wurde Rückschau gehalten auf das vergangene Vereinsjahr und an die frühere, 1971 gegründete Leichtathletikabteilung des Bucher Sportvereins, erinnert. Nachdem im vergangenen Jahr ein leichter Mitgliederrückgang von 144 auf 134 festzustellen war, hat sich die Zahl inzwischen wieder auf 137 erhöht.

18 Startlizenzen sind beim Verband gemeldet. Mit diesen wurde an 21 Wettkämpfen und Veranstaltungen gestartet. Beim Schluchseelauf ist man seit dessen Gründung für die Organisation mitverantwortlich, ebenso beim Estelberglauf. Die Bucher Sportler starteten unter anderem bei Altstadtläufen in Bad Säckingen und Basel sowie bei den Bezirks- und badischen Meisterschaften. So wurde Cora Nußbaumer im Blockmehrkampf badische Meisterin. Nach über 30 Jahren musste die bisherige Leistungsgruppe aufgelöst werden. Deren Leiter Otto Westermann kümmert sich um die AH-Jedermänner und die sonntägliche Laufgruppe. Zudem bat ihn Harald Scherer, der die Schüler- und Jugendgruppe leitet, sich in der Betreuung der Leistungssportler einzuklinken. "Vielfach fehlt bei der Jugend der Wille zum Leistungssport", bedauerte Scherer. Sport könne auch beruflich Türen öffnen und vor allem bei Wettkämpfen Kontakte zu anderen Jugendlichen schaffen. Gut besucht ist die Kindergruppe. Altersbedingt schrumpfte die Zahl der Seniorinnen-Gymnastikgruppe, die seit vielen Jahrzehnten besteht.

Harald Scherer berichtete als Kassier von einem finanziellen Polster. Für einen heiteren Schlusspunkt der Versammlung sorgte Otto Westermann mit seinen Schilderungen über eine 1971 mit Schülern unternommene Kahnfahrt von Ingolstadt nach Wien.