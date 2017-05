Albbruck Lärm auf Mehrgenerationenplatz in Albbruck stört Anlieger

Technischer Ausschuss des Gemeinderates befasst sich bei einem Vor-Ort-Termin auf dem Mehrgenerationenplatz Steigäcker mit den Klagen der Anlieger über Ärmbelästigungen. Bürgermeister Kaiser zeigt Verständnis für die Anliegen, doch konnte den Anliegern nicht den Vorwurf ersparen, sich nicht rechtzeitig zu Wort gemeldet zu haben.

Albbruck – Bei einem Vor-Ort Termin auf dem Mehrgenerationenplatz „Steigäcker“ befasste sich der Technische Ausschuss des Gemeinderates mit den Klagen der Anlieger über Lärmbelästigungen und die Beeinträchtigung der Privatsphäre. Zu Beginn stellte Bürgermeister Stefan Kaiser klar: „Wir haben Verständnis für die Nöte der Anlieger und wir wollen uns auch bemühen, Abhilfe zu schaffen.“

Beklagt wurde von den Anliegern auch das respektlose Verhalten der Jugendlichen: „Wenn man sich beschwert, wird man nur angepflaumt.“ Oft seien es die Halbwüchsigen, die in direkter Nachbarschaft ihre Recorder bis zum Anschlag aufdrehten. Auch gute Ratschläge würden nicht akzeptiert, so eine Anliegerin. „Dabei könnten die Jugendlichen problemlos auf die andere Seite, hin zum angrenzenden Wäldchen wechseln“. Nervig sei auch der Lärm, der durch die Tischtennisplatte mit ihrem Metallnetz verursacht. Hinzu kämen die Sitzgruppen in direkter Nachbarschaft, „das alles ist für uns eine Katastrophe“. Man werde nicht nur verbal belästigt, vielfach würden auch die Grundstücke betreten, um zu urinieren oder nach etwas Essbarem Ausschau zu halten. Hinzu käme für die Anlieger der Stressfaktor, verbunden mit hohen psychischen Belastungen. „Wir fühlen uns wie auf einem Präsentierteller“, so die Anwohner.

Stark betroffen seien vor allem die drei oberen Anwesen, der untere Teil, im Bereich des Bolzplatzes, sei weniger belastet. Beklagt wurde auch die eingeschränkte Zufahrtsmöglichkeit zu den Grundstücken. Gemeinderat Norbert Hosemann (Freie Wähler) verwies darauf, dass es grundsätzlich Sache der Eigentümer sei, ihre Grundstücke gegen unbefugtes Betreten zu sichern. Bauamtsleiter Markus Strittmatter erinnerte an die Spielplatzordnung, in der klare Regeln, auch die Ruhezeiten, vorgegeben seien. Leider gäbe es keine Ortspolizeibehörde mehr, um das auch im Alltag kontrollieren zu können. CDU-Sprecher Claus Schlachter erklärte: „Alles kann die Gemeinde nicht schlucken, aber wir müssen was tun.“ Klaus Hügle (SPD) wandte ein, dass mit einem Zaun das Lärmproblem kaum gelöst werden könne. Daniel Moser (CDU) verwies auf andere Spielplätze, da könnten ähnliche Ansprüche auf die Gemeinde zukommen. „Wir können was machen, aber dabei kann es sich nur um eine Good-Will-Aktion handeln“, meinte er. Bürgermeister Stefan Kaiser konnte den Anliegern nicht den Vorwurf ersparen, sich nicht rechtzeitig zu Wort gemeldet zu haben.

Die Verhältnisse im Nachhinein zu korrigieren, sei immer mit deutlich größerem Aufwand verbunden. Dazu stellte er klar: „Wir können heute keine endgültige Entscheidung treffen, heute kann es lediglich um den Grundsatzbeschluss gehen, was zu machen und bei eventuellen Lärmschutzanlagen auch eine Beteiligung der Gemeinde in Aussicht zu stellen.