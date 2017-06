Albbruck Kurze Pause nach dem Sport

Beim Kreisfinale Jugend trainiert für Olympia konnten die Grundschüler aus Buch gute Platzierungen erreichen.

Auch in diesem Jahr hat die Grundschule Buch mit ihrer Außenstelle in Unteralpfen wieder erfolgreich am Kreisfinale Jugend trainiert für Olympia teilgenommen. Drei Mannschaften waren im Tiengener Langensteinstadion an den Start gegangen. Dabei hatten sie in den Disziplinen Weitsprung, Weitwurf, Sprint und Staffellauf ihre Leistungsstärke unter Beweis zu stellen. Bei der anschließenden Siegerehrung konnte sich die Jungenmannschaft über den vierten Platz und die beiden Mädchenmannschaften über den ersten und dritten Platz freuen. Bei all den ganzen sportlichen Aktivitäten kam natürlich auch der Spaß nicht zu kurz, wie das Bild zeigt. (de) Bild: Inken Wagner