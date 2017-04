Albbruck Künstlerkreis Free Art stellt im Albbrucker Rathaus aus

Einblicke in individuelle Sichtweisen vermitteln Gemälde und Skulpturen von sieben Künstler auf drei Stockwerken. Zehn Prozent des Erlöses der verkauften Werke sollen der Bürgerstiftung zugute kommen.

Albbruck – Bereits zum 57. Mal gibt es in der Reihe „Kunst im Rathaus“ in Albbruck eine Ausstellung. Dabei sind Gemälde und Skulpturen von Mitgliedern des Künstlerkreises „Free Art“ während der üblichen Öffnungszeiten zu sehen.

Werke von sieben Künstlern in den unterschiedlichsten Techniken von abstrakt bis zu Bildern mit Blumen sind auf den drei Stockwerken ausgestellt. Jeder der Aussteller vermittelt dabei den Betrachtern einen Einblick in seine ganz individuelle Sichtweise. Gemeinsam ist allen aber die Begeisterung am künstlerischen Schaffen. Bürgermeister Stefan Kaiser sah in seiner Begrüßung in jedem Menschen einen Künstler und jedem Raum eine Galerie. Und diese gehört nun bis zum Sommer im Rathaus den Ausstellern. Vor der Ausstellungseröffnung hatte sich der Hausherr mit den Werken auseinandergesetzt und ihre Platzierung sehr gelungen empfunden. So hängt vor dem Standesamt ein Bild mit dem Titel: „Schweren Herzens“ und beim Trauzimmer ist ein als „Tränen der Freude“ betiteltes Werk zu sehen. Die Laudatio hielt bei der Ausstellungseröffnung Norbert Rüde, bei dem zusammen mit Hauptamtsleiter Ralf Kuhlmey die Fäden für die künstlerischen Events im Rathaus zusammen laufen. Auf jeden einzelnen Künstler hatte der Kunstfreund Norbert Rüde seinen Blick geworfen und auch an das Schaffen von Gitta Reiner erinnert, die leider im vergangenen Herbst verstorben ist, mit ihren Werken aber unter der Künstlergruppe weilte. Christina Maria Lotz aus Freiburg sieht den Schwerpunkt ihres künstlerischen Schaffens in der Bildhauerei wovon auch einige Exemplare neben dem Spiel mit den Farben auf den Bildern zu sehen sind. Ebenfalls aus Freiburg kommt Birgit Faurichon.

„Musik und Malerei gehören zu meinem Leben“ ist ihr Prinzip und dieses wurde mit ihrer musikalischen Umrahmung der Vernissage für die Besucher nachvollziehbar. Ute Collenburg hatte sich in ihrem Berufsleben als Mode-Designerin in der Freiburger Modebranche einen Namen gemacht und zeigt in der Ausstellung in unendlich akribischer Geduld und Hingabe gemalte Natur- und Tierbilder. Recht hatte Dieter Dörle der ebenfalls aus Schallstadt-Mengen kommt, wenn er behauptet: „In der Kunst schweigt der Mensch und das Bild spricht“.

Genau dies wird in der Betrachtung seiner eigenen Werke , die er immer wieder in Ausstellungen präsentiert, ebenso nachvollziehbar wie in den Bildern von Susanne Böcherer aus Schliengen, die vor vier Jahren die Kalligraphie im Sinne der Schreibkunst für sich entdeckt hat und bei Rudi Bienroth aus Breisach, dessen Verbundenheit zur Region in vielen seiner Bilder mit Altrheinmotiven zum Ausdruck kommt.

