Dogern Konzert: Trachtenkapele Buch beeindruckt mit Blasmusik in vielen Facetten im Musikerheim.

Frühlingskonzert der Trachtenkapelle Buch begeistert mehr als 250 Besucher.

Buch – Sein traditionelles Frühlingskonzert veranstaltete die Trachtenkapelle Buch am Sonntagabend im Musikerheim. Die rund 250 Besucher erlebten eine beeindruckende, auf sehr hohem Niveau stehende Demonstration von Blasmusik. Selbst schwierigste harmonische, rhythmische und dynamische Passagen, sowie unvermittelt eintretende Wechsel im Tempo bewältigten die 60 Musiker dank der gründlichen Schulung durch ihren Dirigenten Reinhold Bauer, der die musikalische Leitung seit 27 Jahren inne hat, ohne Fehl und Tadel. Ein hohes Maß an Spielfreude beherrschte die Vorträge und hielt von den ersten Takten bis zum Ende des Konzerts an. Von dieser ließ sich das Publikum gerne anstecken, und nicht ohne Grund durften die Interpreten am Schluss die Bühne erst nach mehreren Zugaben verlassen.

Mit dem temperamentvoll vogetragenen Titel „Summon of the Heros“, Eröffnungsmelodie bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta, sorgte die Kapelle für einen fulminanten Auftakt. Eine beeindruckende Interpretation erfuhr die Fantasie „Between Two Worlds“, die einen Einblick in die Gefühlswelt kanadischer Holzfäller vermittelte. In der Komposition „Hymn for my Daughter“, einer Liebesbezeugung des schweizerischen Komponisten Mario Bürki an seine Tochter, zeigte sich Nina Schäuble als versierte Solistin auf der Trompete, und gleiches galt für Martin Schupp in „Monks from Nepal“. Erstmals am Dirigentenpult stand bei diesem Stück die Dirigententochter Natascha Mutter und entledigte sich dieser Aufgabe mit Bravour. Alle Aufmerksamkeit zog Uwe Strittmatter in „Variations on the Tyrolienne“ auf sich.

Seine Fingerfertigkeit beim Spiel auf dem Euphonium war wirklich bemerkenswert. Von ihrer besten Seite zeigten sich die Solistinnen Nina Schäuble (Trompete) und Leonie Probst (Flöte) in „Star Trek Theme“ mit Erinnerungen an die Fernsehserie „Raumschiff Enterprise“. Einen nachhaltigen Eindruck hinterließ auch „The Last of the Mohicans“ aus dem gleichnamigen Film. Mit rasanten Läufen in allen Registern beeindruckte der Konzertmarsch „Raid on the Medway“, der der Kategorie „Oberstufe“ einzuordnen ist. Zum Mitsummen animierte der Titel „Simon and Garfunkel“, und noch einmal zur Hochform liefen die Interpreten bei der abschließenden Samba „Tico Tico“ auf, wobei besonders die Föten- und Holzbläserspieler eine erstaunliche Fingerakrobatik unter Beweis stellten.

Den Auftakt des Konzertabends hatte die Jugendband des Vereins unter der Leitung von Hannah Ackermann gestaltet. Mit ausgefeiltem, reifen Musizieren lieferte der Nachwuchs den Nachweis, dass er für größere Aufgaben bestens gerüstet ist. Der Dank des Vorsitzenden Reiner Vogelbacher, mit Präsenten sichtbar gemacht, galt zur Hauptsache dem Dirigenten Reinhold Bauer und der Moderatorin Andrea Eckert, die in versierter Weise die Besucher mit allem Wissenswerten zu den einzelnen Vorträgen versorgt hatte.