Beim Brand eines Vierfamilienhauses in Buch am Neujahrsmorgen ist nach Schätzung von Eigentümer Andreas Eckert ein Schaden von über einer Million Euro entstanden. Da zwei der betroffenen Familien keine Hausratsversicherung haben, wurde ein Spendenkonto eingerichtet.

Albbruck (raf) Die genaue Summe werde am heutigen Donnerstag von einem Sachverständigen der Gebäudeversicherung ermittelt, so Eckert. Das Anwesen wurde trotz eines Feuerwehr-Großaufgebotes von den Flammen völlig zerstört. Die Brandursache steht noch nicht zweifelsfrei fest. Es spricht vieles dafür, dass ein verirrter Feuerwerkskörper den hölzernen Bodenbelag einer Terrasse in Brand gesetzt hat.

Zwei der betroffenen Familien haben keine Hausratsversicherung zur Deckung des Inventarschadens. Eine der Betroffenen ist Meike Thaten. Die Mutter eines elfjährigen Sohnes und eines sieben Monate alten Kleinkinds ist mit ihrem Lebensgefährten bei ihrer Schwester untergekommen. Angesichts des unheimlich schnell um sich greifenden Feuers ist sie froh, dass bei dem Großbrand keine Menschen verletzt wurden. Die Hitzeentfaltung war so groß, dass in der Nachbarschaft reihenweise Fensterscheiben geplatzt sind.

"Ich habe immer gedacht, wertvollen Hausrat haben wir nicht; manche Dinge haben lediglich einen emotionalen Wert – und den kann eine Versicherung eh nicht ersetzen", sagt Thaten auf die Frage, warum sie keine Hausratsversicherung abgeschlossen hat. Die junge Mutter ist froh, dass wenigstens ein Album mit alten Familienfotos von den Flammen verschont geblieben ist.

Den Inventarschaden in ihrer und der darüber liegenden Dachwohnung schätzt Meike Thaten auf insgesamt 30.000 Euro. "Die Hilfe aus der Nachbarschaft war überwältigend. Wir haben viele tolle Kleider gespendet bekommen – es ist schon jetzt mehr als wir eigentlich benötigen", so Thaten.

Um den fehlenden Versicherungsschutz wenigstens etwas kompensieren zu können, hat Thatens Schwager, Benjamin Topka, für die beiden betoffenen Familien ein Spendenkonto bei der Sparkasse Hochrhein eingerichtet, Stichwort Brandhilfe (IBAN DE14 68452290 300135 4137).