Albbruck Kein Verständnis für Brückenabriss

Schweizer Fachmann übt Kritik an BahnNeubau soll freundlichere Optik erhalten

Albbruck – Während die Bürgerinitiative um Artur Werner hofft, dass der Petitionsausschuss des Bundestages den geplanten Abriss der historischen Eisenbahnbrücke in Albbruck doch noch verhindert, hat sich hinter den Kulissen bei der Bahn etwas getan. Wie Bürgermeister Stefan Kaiser im Gemeinderat informierte, erwägt die Bahn, den Brückenneubau optisch etwas an die alte Bogenbrücke anzugleichen. Sie wäre zwar nach wie vor aus Beton, würde aber ein leichtes Gewölbe und zumindest Steinoptik an den Seiten aufweisen. „Dass die Bahn Zugeständnisse macht, ist eigentlich ungewöhnlich. Ich nehme das als Zeichen, dass die Proteste im Vorfeld doch nicht ganz umsonst waren“, so Stefan Kaiser.

Dessen ungeachtet übt der von den Abriss-Gegnern eingeschaltete Schweizer Fachmann Bernhard Fechtig aus Bad Zurzach deutliche Kritik an der DB Netz AG, denn er hält den Brückenabriss für „völlig überflüssig“. Fechtigs Firma ist auf die Sanierung von Natursteinbrücken und Tunneln spezialisiert. Zu seinen Referenzen gehört u.a. das Lonza-Viadukt der Lötschbergbahn. Die Bahn hatte ihn zu einem Gespräch eingeladen, um seine Kalkulationen für eine Sanierung der 161 Jahre alten Albbrucker Brücke zu erörtern. Fechtig hatte das Bauwerk Ende Februar in Augenschein genommen und erheblich günstigere Sanierungskosten errechnet.

Strittig sind zwei Punkte: Zum Einen die von der Bahn für erforderlich gehaltene Freilegung und Abdichtung des erdbedeckten Brücken-Mauerwerks, die alleine 4,5 Millionen Euro kostet; und zum Zweiten die von der Bahn behauptete Notwendigkeit einer alle 25 Jahre erforderlichen Totalsanierung. Beide Maßnahmen hält Bernhard Fechtig für vollkommen überflüssig. Mit Blick auf den 25-Jahre-Turnus erinnert der Schweizer Fachmann daran, dass seit dem Bau der Brücke 1856 überhaupt noch nie eine derartige Sanierung erfolgt ist. „Die Albbrucker Eisenbahnbrücke steht seit 161 Jahren – das beweist doch, dass sie hält!“

Bei der Gesprächsrunde in Freiburg hätten sich die Bahn-Vertreter allerdings auf keine technischen Diskussionen eingelassen, so Bernhard Fechtig. „Vielmehr verwiesen sie darauf, dass die angeführten Maßnahmen ein von der Bahn beauftragter Gutachter empfohlen habe“, schildert der Schweizer Fachmann den Gesprächsverlauf. "Auf meine Argumente und Erfahrungen ist die Bahn gar nicht eingegangen. Das war sehr enttäuschend.“ Auch bei den angeblich alle 25 Jahren erforderlichen Großsanierungen sei darauf verwiesen worden, dass dies andere Stellen im Auftrag der Bahn ermittelt hätten. Projektleiter Khalil-Meister habe allerdings eingeräumt, dass dieser Punkt zumindest diskussionswürdig sei, erinnert sich Bernhard Fechtig.

Bernhard Fechtig ist sich sicher, dass das Landesdenkmalamt bei realistischen Angaben zu den Sanierungskosten standhaft geblieben wäre und den Abriss der Albbrucker Brücke verhindert hätte. Und er stellt die Frage: „Man kann das Vorgehen der DB Netz AG ja verstehen – welches Interesse sollte sie an einer Sanierung haben, wenn doch für den Neubau der Brücke größtenteils der Steuerzahler aufkommen muss?“

Die Bahn AG bietet am Mittwoch, 5. Juli, 17.30 Uhr, im Albbrucker Bernhardsheim einen weiteren Info-Abend für die Bürgerschaft zum Abriss der Bahnbrücke an.