Albbruck Joey Kelly Kelly gibt Einblick in die Facetten seiner Erfolge

Für Multitalent und Extremsportler Joey Kelly ist das ganze Leben ein Marathon. Sein Leben macht neugierig. Mehr als 400 Besucher erleben einen unterhaltsamen und informativen Abend.

Albbruck (de) Ob es einst die großen musikalischen Erfolge der Kelly-Familie waren oder das Interesse an dem Extremsportler oder letztlich die Neugierde auf das Multitalent Joey Kelly, das über 400 Personen in die Albbrucker Gemeindehalle lockte, bliebt unerforscht. Sicher war aber, dass sie alle einen unterhaltsamen und informativen Abend erlebten und einen Menschen, der mit ausgeprägtem Willen, Ausdauer und Ehrgeiz sein Leben meistert, kennen lernten. Einen Mann der den Existenzkampf in der eigenen Familie, in der er mit elf Geschwistern aufwuchs, ebenso kennt wie den persönlichen Erfolg. Für Joey Kelly sei Glück kein Zufall. Vielmehr brauchte es Mut, wie er ihn bei seinem Vater erleben durfte, stets Voraussetzung sich für etwas zu entscheiden.

Für Ziele und Träume zu leben sei ganz wichtig, versicherte Joey Kelly seinem Publikum. Trotz aller Ernsthaftigkeit, die immer auch mit den unterschiedlichsten Lebenssituationen eng verbunden war, verstand er es mit Heiterkeit diese darzustellen und seine Zuhörer mitzunehmen. Wenn auch vielfach als Einzelkämpfer unterwegs wisse Kelly genau, dass es ohne Team niemals gehe. Dabei hatte er viele Facetten seiner Erfolge dargestellt.

So wie für den damaligen Teil der Kellyfamilie das Erlebnis in vollen Stadien bombastisch gewesen sei, so hätten ihn seine sportlichen Leistungen immer weiter gebracht im Leben. "No Limits – Wie schaffe ich mein Ziel" war der Vortrag überschrieben und dabei ganz deutlich geworden, dass der Extremsportler sehr oft an seinen persönlichen Grenzen ankam aber gleichsam auch wieder neue Ziele ins Auge fasste um diese zu überwinden. "Wer brennen will muss auch zünden" habe er immer wieder erfahren. Nicht nur einzelne sportliche Veranstaltungen sind für ihn eine Herausforderung, sondern das ganze Leben ein Marathon. Nach Wüstenläufen, dem Wettlauf zum Südpol, dem nächtlichen Marsch in Alaska oder dem Ultramarathon im Tal des Todes war die Durchquerung von Deutschlands Norden bis zur Zugspitze für ihn doch etwas ganz Besonderes gewesen. Für Kelly sei Rüdiger Nehberg das große Vorbild und mit ihm sei er seither auch einig, dass Hunger die Hysterie des Körpers sei und mit den persönlich gesteckten Zielen auch überwindbar. Das wahre Glück sei Ziele zu haben. Und eines davon ist für Joey Kelly in Kürze die Strecke von München bis Venedig.