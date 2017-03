Albbruck Jim Murrays Whisky-Bibel adelt Unteralpfener Marder-Whisky

Der Unteralpfener Destillateur Stefan Marder freut sich über die Aufnahme in Jim Murray Whisky-Bibel. Sein dreijähriger Whisky wurde von dem bekannten schottischen Whisky-Experten mit 92 von 100 Punkten bewertet.

Stefan Marder aus Unteralpfen hat in der Vergangenheit seine Medaillensammlung für ausgezeichnete Edelbrände stetig ausgebaut. Auch seine Whiskyproduktion konnte der ausgebildete Destillateur in den vergangenen Jahren mit Edelmetall krönen. In vielen Fachzeitschriften werden seine preisgekrönten edlen Tropfen immer wieder zu den besten gezählt.

Was er sich nicht im Geringsten hätte träumen lassen, wurde für ihn jetzt Wirklichkeit. In der neuesten Ausgabe der Jim Murrays Whisky-Bibel, einem der weltweit bekanntesten Whisky-Führer, wurde sein dreijähriger Whisky mit 92 von 100 Punkten bewertet. „Diesen Erfolg konnte ich gar nicht glauben“, versicherte Stefan Marder. Schließlich handelt es sich dabei nicht um eine Probe aus einer bestimmten Fassfüllung, sondern aus einer im Handel erhältlichen Flaschenabfüllung.

Ab 85 Punkten spreche man von einem sehr guten und empfehlenswerten Whisky, von 90 bis 93,5 Punkten spreche der bedeutende schottische „Whisky-Papst“ von einem brillanten Produkt, das ab 94 die Bezeichnung „Super-Star“ verdiene. Bislang habe der Whisky-Experte weltweit noch nie mehr als 97,5 Punkte vergeben. Ob Stefan Marder diese Zahl einmal erreichen wird, weiß er nicht, aber so viel steht für ihn fest: dass sein noch junger Whisky eigentlich nur besser werden kann.

Für ihn ist auch ganz wichtig, dass es sich hier um eine absolut anonyme Bewertung handelte. „Ich weiß nicht, wo Murray meinen Whisky gekauft hat“, so der Brenner, der selbst von einem "beeindruckenden Gaumenerlebnis mit viel Charakter und Komplexität“ spricht. Marder geht beim Brennen nach eigenen Angaben stets neue Wege, ohne die alten Traditionen zu vernachlässigen. In der Whiskyproduktion strebt er vor allem die fünfjährige Lagerzeit an. Dabei weiß er aber auch genau, dass jedes Jahr längere Lagerzeit viel Arbeit bedeutet. Schließlich ist der Reifeprozess in den einzelnen Holzfässern stetig zu beobachten und zu testen.

„Jedes gebrauchte Holzfass bringt eine eigene Geschichte mit und gibt Teile davon ab, bis der Whisky „erwachsen“ wird“, erklärt Marder. Er, der 60 bis 70 Sorten Obstbrände herstellt, nimmt bei jedem Schritt nach vorne auch die Pflege der Tradition ins Visier. In Erinnerung an seinen Großvater, der neben der Brennerei auch die Imkerei betrieb, gibt es jetzt im Sortiment der Unteralpfener Brennerei einen mit Honig, von einem örtlichen Bienenstand, gesüßten Whiskylikör.