Albbruck Jahreskonzert des Musikvereins Birndorf begeistert Besucher

Jahreskonzert des Musikvereins Birndorf kommt beim Publikum an. Abwechslungsreiches Programm trifft Geschmack.

Birndorf – Zum Auftakt des Konzertabends in Birndorf bewies die Jugendmusik, dass die Jungen und Mädchen auf dem besten Weg sind, gestandene Musiker zu werden und später gut ausgebildet die Reihen der Aktiven auffüllen werden. Vertretungsweise hatte Matthias Binkert an diesem Abend den Taktstock in der Hand. Er wie eine Reihe vereinseigener Ausbilder haben die Jugendlichen in ihren Leistungen einen Schritt nach vorne gebracht, was sie mit ihrem Repertoire auch zu Gehör brachten. „So schön ist Volksmusik“ war der Titel, mit dem der Musikverein Birndorf sein Jahreskonzert unter der Leitung von Hansjörg Bollinger eröffnete.

Und Recht hatte Christian Berger, der als Ansager durch den Abend führte und meinte: „So schön ist Blasmusik.“ Die Begeisterung darüber äußerte das Publikum immer wieder durch starken Applaus und am Ende dem Wunsch nach mehreren Zugaben. Einen ersten Höhepunkt, für den es auch vom Dirigenten Applaus gab, präsentierte Yannick Schlachter mit seinem Flügelhornsolo in „Besame Mucho“ dem berühmten und in unterschiedlichen Musikstilen interpretierten Liebeslied. Mit „Pacific Dreams“ ließ der Musikverein Birndorf sein Publikum teilhaben an den Träumen eines Miguel, dessen Träumen sich das Werk des Komponisten Jacob de Haan widmete. „Gabriella‘s Song“ und die Stimme von Melanie Bächle bereicherten das Programm auf ganz besondere Weise. Ehe sich die Akteure auf der Bühne eine kurze Pause gönnen konnten, gaben sie mit „Moment for Morricone“ und dem Soundtrack zum Western Epos „Spiel mir das Lied vom Tod“ nochmals ihr Bestes. Mit jedem weiteren Programmteil wurden dem Publikum neue Facetten der Blasmusik serviert. Filmmelodien wie „Grease“ aus dem berühmten Streifen aus dem Jahr 1978 mit dem jungen John Travolta, der damals ein Millionenpublikum in die Kinos lockte, ließ der Musikverein Birndorf nochmals lebendig werden.

Für eine weitere kostbare Blüte im bunten Melodienstrauß sorgte erneut Melanie Bächle, die mit ihrem Gesangssolo „Jasmin“ ein Lebewohl nach Athen schickte. Später war sie noch einmal zusammen mit der Nachwuchssängerin des Vereins Muriel Binkert und „one thousend years“ zu hören. Ehe mit dem Medley „A Tribute for Ray Charles“ der offizielle Schlusspunkt gesetzt wurde hatte sich mit dem Titel „Sunshine Cha-Cha“ Dirigent Hansjörg Bollinger für etwas ganz Außergewöhnliches entschieden. Das von seinem jungen Freund Cyrill Oberholzer geschriebene Stück war beim Publikum am Samstagabend wie auch bei der Neuauflage des Konzerts am Sonntag bestens angekommen.

