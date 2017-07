Albbruck In Albbruck schwindet die Hoffnung auf Erhalt der alten Eisenbahnbrücke

Eine Bürgerinitiative will die historische Bahnbrücke erhalten. Der Streitfall liegt jetzt beim Petitionsausschuss.

Der Abriss der 161 Jahre alten Eisenbahnbrücke in Albbruck, einem Wahrzeichen der Albbrucker, scheint nach monatelangem Tauziehen besiegelt. Nach zwei Gesprächsrunden am Runden Tisch hält die Deutsche Bahn an ihren Neubauplänen fest. "Jetzt kann uns nur noch der Petitionsausschuss des Bundestags helfen", glaubt Artur Werner, Sprecher der Bürgerinitiative, die eine Sanierung der Naturstein-Bogenbrücke zu wesentlich geringeren Kosten für möglich hält. Die Abriss-Gegner haben sich an das Parlament gewandt, weil sie durch den Brückenneubau eine Verschwendung von Steuermitteln in zweistelliger Millionen-Höhe sehen.

"Der Abriss dieser Bogenbrücke wäre eine Schande für Albbruck. Ich will mir am Ende nicht vorwerfen lassen, dass ich nicht alles unternommen habe, um ihn zu verhindern", sagt Werner, ein pensionierter Bauingenieur. Der Petitions-Ausschuss hat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause den Antrag aus Albbruck behandelt und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur um eine Stellungnahme gebeten. "Eine Antwort seitens des Ministeriums steht allerdings noch aus", so die SPD-Abgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin, Rita Schwarzelühr-Sutter, auf Anfrage dieser Zeitung.

Albbrucks Bürgermeister Stefan Kaiser hatte zweimal zu einem Runden Tisch eingeladen, an dem Vertreter der Bahn, des Landesdenkmalamtes und er Bürgerinitiative teilgenommen haben. Dabei wurde vor allem über die Kosten einer Brücken-Sanierung gestritten, welche die DB Netz AG mit zehn Millionen Euro angibt. Hinzu kämen im Turnus von 25 Jahren angeblich Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von jeweils 6,7 Millionen Euro. "Im Fall eines Brückenneubaus sind es nur rund 600 000 Euro", so Projektleiter Menez Khalil-Meister. Die hohen Folgekosten sowie die laut Bahn zwingend erforderliche Verbreiterung des Brückendecks waren mit ausschlaggebend, dass das Landesdenkmalamt den Widerstand gegen den Brücken-Abriss aufgab.

Weil sie die Kostenangaben der Bahn in Zweifel zieht, hat die Bürgerinitiative einen Schweizer Fachmann hinzugezogen. Bernhard Fechtig von der Fretus AG ist seit 30 Jahren mit der Sanierung historischer Brücken und Natursteinmauern befasst. Zu seinen Referenzen zählt das Lonza-Viadukt der Lötschbergbahn. Fechtig hat nach einer Besichtigung für die Albbrucker Bahnbrücke Sanierungskosten in Höhe von 4,5 Millionen Euro errechnet.

Diese Kalkulation war wiederum für die Bahn nicht plausibel. Vergangene Woche hatte sie deshalb Bernhard Fechtig eingeladen, um seine Berechnungen zu erörtern. "Die Bahn-Vertreter haben sich aber auf keine technischen Diskussionen eingelassen, sondern sich auf den Standpunkt zurückgezogen, dass die von mir infrage gestellten Maßnahmen eben von einem Gutachter empfohlen worden sind." Dazu zählt die komplette Freilegung und Abdichtung des erdbedeckten Mauerwerks der Brücke. Allein diese Maßnahme hat die Bahn mit 4,5 Millionen Euro veranschlagt.

"Die Bahn hat keine Bereitschaft erkennen lassen, von ihrem Neubauvorhaben abzurücken", lautet das Fazit von Hendrik Leonhardt vom Landesdenkmalamt. Er verweist auf das abgeschlossene Planfeststellungsverfahren und sagt: "Wir können nichts mehr machen, so bitter das auch ist."

Mittlerweile hat die Einrichtung der Brückenbaustelle begonnen. Derzeit wird zur Installation einer Arbeitsplattform über dem Flussbett die Verdolung der Alb vorbereitet. Bis zum Sommer 2018 soll die neue Brücke eingeschoben sein, wie es im Fachjargon heißt. Dann wird die alte Gewölbebrücke abgebrochen.