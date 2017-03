Albbruck Imkerverein Albbruck ernennt Manfred Heimann zum Ehrenmitglied

Manfred Heimann ist neues Ehrenmitglied des Imkervereins Albbruck. Der Vorsitzende Wolfgang Ebner würdigt das vielfältige Engagement Heimanns, wie der Einsatz für das Schaufeld und die Blütenstreifen.

Albbruck (de) Seit der Hauptversammlung hat der Imkerverein Albbruck mit Manfred Heimann ein neues Ehrenmitglied. Vorsitzender Wolfgang Ebner würdigte das Engagement des passionierten Imkers, seinen Einsatz als Bindeglied zur Landwirtschaft sowie als Initiator für das mit der „durchwachsenen Silvie“ angelegten Schaufeldes in Birkingen und der Blütenstreifen. Zudem war Manfred Heimann über ein Vierteljahrhundert Kassier des Imkervereins, der 44 Mitglieder, davon fünf Passive zählt.

Zufrieden waren die Imker, die 361 Bienenvölker halten, mit dem Ertrag des vergangenen Jahres, das trotz schlechtem Start im Frühjahr noch gut gefüllte Eimer mit Blüten- und Waldhonig bescherte. Regelmäßig fanden die Imkerfrühschoppen stand, die ab den kommenden Sommermonaten als Imkerstammtisch an verschiedenen Bienenständen stattfinden werden. Auch künftig werden dabei spezielle Themen behandelt. Hierfür diente 2016 auch die Waldbegehung mit Besatzkontrolle an Tanne und Fichte. Zur Varoabekämpfung sollen entsprechenden Mittel im Mai angeliefert werden.

Wolfgang Ebner will auch künftig mit seinem Imkerverein, der sich auch am Festumzug der Bucher Trachtenkapelle 2016 beteiligt hatte, in der Öffentlichkeit präsent sein. Auch in diesem Jahr werden sich die Imker an der Albbrucker „Ferienmaus“ beteiligen, um das Interesse der Kinder an der Natur und den Bienen zu fördern. Sie werden am Dorffest wieder dabei sein und den Albbrucker Weihnachtsmarkt mit ihrem Stand bereichern. Beide Aktivitäten seien wichtig, um die finanzielle Lage des Vereins stabil zu halten. Dabei galt der Dank des Vorsitzenden vor allem auch dem Ehrenvorsitzenden und „gefragten Bienenvater“ Ernst Danner, der die Imker hoffentlich noch lange mit Rat und Tat unterstützen werde. Gemeinderat Helmut Pfeiffer konnte den Dank der Imker für die gemeindliche Unterstützung ins Rathaus mitnehmen.