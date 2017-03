Albbruck Holzöpfel-Schränzer wählen neue Spitze: Corinna Enderle neue Vorsitzende

Wechsel an der Spitze der Guggenmusik Holzöpfel-Schränzer. Corinnna Enderle löst den bisherigen Vorsitzenden Thomas Zimmermann ab.

Schachen (de) Bei der Guggenmusik "Holzöpfel-Schränzer" gab es einen Wechsel an der Vereinsspitze. Corinna Enderle wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt. Ebenso einstimmig waren die übrigen Wahlergebnisse. Diana Helm wurde als Kassiererin bestätigt. Zum bisherigen Beisitzer Pawelek kamen Lorenz Mutter und Laura Rotzinger neu hinzu.

Trotz des 34-jährigen Bestehens des Vereins sei es eine junge Truppe, lobte Gemeinderat Rolf Rüttnauer den "kulturtragenden Verein im Dorf". Derzeit hat die Schachener Guggenmusik 37 Mitglieder. Bei ihnen sei der Spaß an der Musik und die gute Kameradschaft deutlich spürbar, versicherte der bisherige Vorsitzende Thomas Zimmermann. "Jeder hat sein Bestes im letzten Jahr gegeben."

Dies sei auch bei den verschiedenen Arbeitseinsätzen deutlich geworden. Beim Internationalen Autocross hatten sich die "Holzöpfel" in die Bewirtung eingeklinkt, beim Dorffest das Angebot bereichert, und die zweite "Startschußparty" veranstaltet. Hinzu kamen verschiedene kameradschaftliche Anlässe und die Dorffastnacht, über die Tanja Zimmermann im Detail berichtete.

"All diese Aktivitäten waren notwendig, um finanziell über die Runden zu kommen", betonte Kassiererin Diana Helm. Einen besseren Probendurchschnitt wünschte sich Dirigent Achim Pawelek. Er hatte aber auch gute Auftritte bei den zahlreichen auswärtigen Auftritten und für allem das "große Herz seiner Musiker für die Fastnacht" festgestellt. Das Probenwochenende für die neue Saison wird am 28. und 29. Oktober in Schachen stattfinden.

Die "Holzöpfel-Schränzer" würden sich über Neuzugänge freuen. Geprobt wird immer samstags, 18 Uhr, in der Merzweckhalle in Schachen.