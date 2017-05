Albbruck Hilferuf an den Bundestag für historische Eisenbahnbrücke in Albbruck

Hilferuf an den Bundestag für historische Eisenbahnbrücke in Albbruck

Bürgerinitiative zum Erhalt der historischen Eisenbahnbrücke ruft den Petitionsausschuss an. Vorwurf: Brückenneubau sei Verschwendung von Steuermitteln.

Albbruck – Die Bürgerinitiative für den Erhalt der historischen Eisenbahnbrücke in Albbruck hat sich an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages gewandt, um den drohenden Abriss des Baudenkmals doch noch abwenden zu können. Der Vorwurf: Die Bahn verschwendet mit einem Neubau Steuermittel in zweistelliger Millionen-Höhe. Die nächsten Sitzungen des Petitionsausschusses finden am 31. Mai sowie 21. und 28. Juni statt.

„Die ersatzweise neu zu bauende Stahlbetonbrücke würde etwa 20 Millionen Euro kosten, also das Fünffache einer Sanierung nach den Vorgaben von Schweizer Bahnunternehmen. Wegen der Eilbedürftigkeit (Baubeginn Neubau!) ersuche ich die zuständigen Stellen inständig um bevorzugte Bearbeitung“, heißt es in dem Schreiben von BI-Sprecher Artur Werner an den Bundestag, das der Redaktion vorliegt.

Beim zweiten Runden Tisch am 11. April im Albbrucker Rathaus mit Vertretern des Denkmalamtes, der Abgeordneten-Büros und der Bürgerinitiative hatten die Projektverantwortlichen der DB Netz AG bekräftigt, am Abriss der 161 Jahre alten Bogenbrücke festhalten zu wollen. Das Planfeststellungsverfahren für einen Brückenneubau ist seit Juli 2016 rechtskräftig abgeschlossen. Abstimmungen mit den Fachstellen der DB und dem Eisenbahn Bundesamt (EBA), um die technischen Zwangspunkte noch einmal überprüfen zu lassen, hätten keine neuen Erkenntnisse ergeben. „Das technische Regelwerk der DB, die Richtlinien zum Brand- und Katastrophenschutz des EBA als auch die gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften müssen eingehalten werden“, so Bahn-Sprecher Roland Kortz. Unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen, die im rechtskräftig abgeschlossenen Planfeststellungsverfahren eingehend bewertet worden seien, entspreche nur der Neubau der Eisenbahnbrücke neben den wirtschaftlichen Kriterien auch allen sicherheitstechnischen Erfordernissen, so die Bahn.

BI-Sprecher Artur Werner hält die Angaben der Bahn, wonach die Folgekosten zur Instandhaltung bei der alten Brücke elfmal höher seien als bei einem Neubau für „haushoch überzogen“. Der pensionierte Bauingenieur verweist auf Angaben einer Schweizer Firma, die auf die Sanierung von historischen Bauwerken aus Naturstein spezialisiert ist und mehr als 100 Brücken renoviert hat – „darunter solche, die als Weltkulturerbe unter dem Schutz der Unesco stehen“. Demnach soll eine Sanierung der Albbrucker Brücke für rund vier Millionen Euro machbar sein. „In der Schweiz ist noch keine einzige Brücke dieser Art abgerissen worden“, macht Werner seinem Unmut über das Vorgehen der Deutschen Bahn Luft.

Die DB Netz AG treibt die Arbeiten für den Brückenneubau voran. Hierzu werden in der Albuferstraße eine Ampelanlage aufgestellt, sowie eine Baustraße zur Alb und die Baustellenlagerflächen eingerichtet. Bis Ende Juli wird eine Arbeitsebene über der Alb einschließlich Verrohrung hergestellt sein. Der Abriss der historischen Brücke und die Inbetriebnahme der eingeschobenen neuen Brücke ist für Sommer 2018 geplant.