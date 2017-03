Albbruck Helmut Mai leitet Stammtisch in alter Frische

Männerrunde aus Albbruck blickt auf viele aktivitäten zurück. Mitglieder wählen Helmut Mai zum neuen Vorsitzenden und Manfred Kunz zum Stellvertreter.

Albbruck (de) Seit 1935 gibt es in Albbruck den "Stammtisch in alter Frische". Die Mitglieder, eine reine Männerrunde, treffen sich jeweils am ersten Mittwoch im Monat. Dabei wird nicht nur Gesang und Geselligkeit gepflegt, sondern auch besprochen, wie sich die Stammtischler mit besonderem Engagement in der Öffentlichkeit einbringen können, wie bei der Hauptversammlung deutlich wurde.

So fehlen sie bei keinem Fastnachtsumzug, nachdem sie vor Jahrzehnten diejenigen waren, die für das Überleben der Albbrucker Fastnacht gesorgt hatten. Das "Stammtischbähnle" darf ebenso wenig beim Albbrucker Dorffest oder dem Behindertentag der Siedlergemeinschaft fehlen. Auch beim Jubiläumsfestumzug in Buch waren die Herren mit dabei.

Bei den verschiedenen Arbeitseinsätzen bleibt die schmucke Einheitskleidung im Schrank und wird mit dem Blaumann getauscht. Das Kiesenbacher "Gänsewegle", das von der Furmisstraße zur "Weihermatt" führt, soll ausgebessert und der Platz mit dem Ruhebänkle hergerichtet werden. Die Stammtischler unternehmen einen Vatertagsausflug und einen gemeinsamen Ausflug mit den Ehefrauen.

Bei der Hauptversammlung der fidelen Stammtischler wurde Helmut Mai zum neuen Vorsitzenden und Manfred Kunz zu seinem Stellvertreter gewählt. Gerhard Schreiber wurde als Schriftführer ebenso bestätigt wie Oswald Hilpert als Kassier. Zu den beiden Wirtschaftsministern wurden Berni Urich und Christof Thoma gewählt. Artur Kuder und Giovanni de Nardis behielten ihre Posten als Arbeitsminister ebenso wie Otto Berger als Reiseminister. Die Beisitzerposten übernahmen Guido Flum und Bernd Kirves. Narrenvater bleibt Klaus Hügle. Ingbert Rüde ist neuer Notenwart.

Wenn die Stammtischler auch auf weitere jüngere Mitglieder hoffen, so sind sie doch stolz mit Hans Röder, der seit 40 Jahren dazu gehört, die Reihe der Ehrenmitglieder ergänzen zu können.