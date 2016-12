Albbruck Gute Zahlen für Albbruck

Bürgermeister hält Jahresrückblick im Gemeinderat. Straßensanierungen eine der größten Maßnahmen. Renovierung der Unteralpfener Halle geplant

„Es war ein gutes Jahr, wir haben vieles angestoßen und auf den Weg gebracht“, resümierte Bürgermeister Stefan Kaiser bei seinem Jahresrückblick im Gemeinderat. Obwohl er selbst aus gesundheitlichen Gründen drei Monate abwesend war, habe die Verwaltung effektive Arbeit geleistet. Sein spezieller Dank galt seinem Stellvertreter Günter Kaiser, „der in der Zeit meiner Abwesenheit das Gesicht der Gemeinde war.“ An die Bevölkerung richtete er die Bitte, die Sitzungen öfters persönlich zu besuchen, sich vor Ort zu informieren, statt zu spekulieren.

Zu den großen Projekten des Jahres zählte der Birndorfer Bürgersaal, der renoviert und erweitert wurde. Auch die Straßen „Tröndlinweg“ und „Auf der Fluhe“ wurden saniert und ausgebaut. Für 2017 ist die Renovierung der Unteralpfener Halle geplant. Bei der Halle Schachen gab es noch keine Fortschritte, da es keine Zuschüsse gab. „Wir hoffen, dass das im neuen Jahr klappt“, so Stefan Kaiser. Ein großes Gewicht lag bei der Schmutzwasserentsorgung und der Trinkwasserversorgung im Bereich der Bergdörfer. Eine große Rolle spielte auch die Breitbandversorgung und das Verlegen der Leerrohre. „Das wird uns aber noch eine ganze Weile beschäftigen“, so Kaiser. Zur die Übernahme der Kläranlage der ehemaligen Papierfabrik gab es noch keinen Durchbruch; er rechne aber mit Fortschritten im neuen Jahr.

Auch 2017 werde die Schaffung von Bauplätzen ein wichtiges Thema sein. Kaiser: „Die Nachfrage ist so groß, dass die Plätze im Neubaugebiet Breitmoos II schon dreifach überzeichnet sind.“ Im nächsten Jahr sollen die Bereiche „Eichhölzle II“ in Albbruck, „Schindelbuck II“ in Birkingen und „Am Bächle“ in Buch erschlossen werden. Stefan Kaiser: „Wir wollen uns auch in Zukunft bemühen, ausreichend Bauland zur Verfügung zu stellen.“ Das sei aber nicht ganz einfach, weil damit zahlreiche Auflagen verbunden seien. Wichtige Investitionen werden derzeit auch von privater Seite getätigt, darunter das neue Gebäude der Volksbank am Ortseingang Albbruck und die neuen Märkte an der Eisenbahnstraße beim ZG-Areal.