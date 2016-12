Albbruck-Birkingen Gieselbert Stark: Auch an Weihnachten trägt er Tageszeitungen aus

Gieselbert Stark trägt seit mehr als zehn Jahren bei Wind und Wetter die Tageszeitung aus. Sein Arbeitstag beginnt um 2.50 Uhr in der Frühe.

Nicht wenige Arbeitnehmer bedauern, dass in diesem Jahr Weihnachten „ungünstig“ fällt. Lediglich am Stephanstag ist ihnen nach dem üblichen freien Wochenende nur ein zusätzlicher freier Tag beschert. Dabei gibt es aber auch Menschen, die außer an den Sonn- und Feiertagen immer ihren Dienst verrichten. Und dies allzu oft in nächster Umgebung. Schließlich möchte niemand auf die frischen Zutaten für das Festmahl verzichten und den gefrorenen Puter mangels eigenem Platz in der schon überfüllten Kühltruhe, bis zuletzt im Supermarkt lassen. Glücklicherweise gibt es Männer und Frauen, die ohne zu Murren auch an Heilig Abend und da meist noch mit größerem Arbeitsaufwand für das Wohl der anderen sorgen. Sicherlich haben sie es zuletzt verdient, wenn Kunden in der längeren Warteschleife ungeduldig ihre Bemerkungen loslassen. Schließlich beginnt für die Beschäftigten im Einzelhandel an so einem Tag die Arbeit bereits um einige Stunden früher.

Dann könnte der Heilige Abend so ein Tag sein, an dem sie auf ihrem Weg ins Geschäft Gieselbert Stark aus Birkingen in aller Frühe begegnen. Der 75-Jährige Zeitungsausträger sorgt seit mehr als zehn Jahren dafür, dass in den Birkinger Haushaltungen in aller Frühe die Zeitungen in den Briefkästen stecken. „Mein Arbeitstag beginnt um 2.50 Uhr“ versicherte Giselbert Stark und hofft, dass auch künftig die Anlieferung pünktlich kommt. Wenn er 20 Minuten nach 3 Uhr sein Haus verlässt, dann hat er bereits die drei Tageszeitungen und am Donnerstag noch eine weitere Ausgabe sortiert. In der Regel sind dann noch 35 aber auch schon mal mehr als das Doppelte an Briefen zu verteilen.

Entsprechend der abendlichen Wetterkarte trifft der agile Zeitungsbote seine Kleiderauswahl. „Dann kommt es schon vor, dass ein Pullover mehr angezogen oder mit entsprechendem Regenschutz Vorsorge getroffen wird“. Festes Schuhwerk sei die Voraussetzung um bei jedem Wetter gut unterwegs zu sein.

Schließlich führt der Weg an fast alle Haushaltungen in dem Albbrucker Ortsteil. Wenn Gieselbert Stark nach Hause kommt und sich auf sein ausgiebiges Frühstück freut, dann liegen mindestens zwei ein Viertel-Stunden Frischluftaufenthalt hinter ihm. Kaum jemanden ist er in dieser Zeit begegnet und auch der Schneepflug kommt im Winter meist erst, wenn er schon wieder bald zu Hause ist. Gieselbert Stark hofft, dass er noch lange in den Morgenstunden unterwegs sein kann. Nach seinen Wünschen zu Heilig Abend gefragt meinte er dass es schön wäre, überall Briefkästen und mit entsprechend großen Öffnungen anzutreffen, damit auch bei Regenwetter die Zeitungen im Trockenen auf ihre Leser warten können. Wenn der eine oder andere Zeitungskunde noch einen funktionierenden Bewegungsmelder installieren könnte, dann wäre ihm schon viel geholfen, versicherte Gieselbert Stark, der wie viele seiner Kollegen in anderen Zustellbezirken wie Heinzelmännchen seine Arbeit fast unbemerkt verrichtet.