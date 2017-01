Albbruck Gewerbeverein startet mit einigen Neuerungen ins Jahr 2017

Bei der Hauptversammlung präsentierte der Gewerbeverein Albbruck einige Neuerungen für 2017. Die caritative Veranstaltung mit Joey Kelly soll in anderem Rahmen als bisher stattfinden, die Börse für Lehrlinge soll in Gewerbeschau integriert werden. Der erste Stammtisch findet am 30. März in Birndorf statt.

In der Hauptversammlung des Gewerbevereins Albbruck sprach die Vorsitzende von einem erfolgreichen Jahr und belegte dies auch mit Zahlen. Die Mitgliederzahl blieb konstant bei 80. Die Gewerbeschau, an die der stellvertretende Vorsitzende Thomas Kilian detailliert erinnerte, hatte wiederum viele Besucher angelockt. Dies hätte laut Kilian auch an der Zahl der knapp 50 Aussteller gelegen. Die Vereinsmitglieder und Nichtmitglieder sowie auch Gewerbetreibende aus Dogern hatten eine bunte Palette ihrer Leistungsstärke vorgestellt. Auch künftig sollen die zweimal jährlich stattfindenden Stammtische dem gegenseitigen Kennenlernen der Betriebe und dem gemeinsamen Gedankenaustausch dienen. Der erste Stammtisch wird am 30. März mit der Besichtigung der Firma Morath in Birndorf stattfinden. Für den traditionell zweiten Termin wird noch ein Mitgliedsunternehmen gesucht.

Gut gewirtschaftet hatte Kassier Oswald Hilpert, der von einer Spende in Höhe von 1500 Euro an die Schule und einem Zuschuss von 1138 Euro an das Weihnachtsgewinnspiel berichtete. Sowohl die Teilnehmerzahl beim Weihnachtsgewinnspiel, als auch die Entwicklung bei den Albbrucker Einkaufsgutscheinen waren positiv. Immerhin wurde durch 815 verkaufte Exemplare eine Kaufkraft von 11 563 Euro in der Gemeinde gehalten, berichtete Hilpert.

Zum Ende des Jahres hatte sich das Vorstandsteam des Gewerbevereins zu einem Workshop getroffen, um die künftigen Aktivitäten festzulegen. Die von Michael Kempf überarbeitete Homepage versteht sich als Präsentationsmöglichkeit der Mitgliedsfirmen, bietet aber auch Mitgliedern ohne eigene Webseite die Möglichkeit, aufgenommen zu werden. Gleichzeitig solle sie der Stellen- und Ausbildungsplatzausschreibung dienen.

Die caritative Veranstaltung wird mit dem Besuch von Joey Kelly in ganz anderer Form als bisher am 6. April in der Gemeindehalle Albbruck stattfinden. Erstmals werden aus dem Gewerbeverein Mannschaften beim Albbrucker Grümpelschießen teilnehmen. Verzichten will man künftig auf eine gesonderte Lehrlingsbörse und diese bei einer später stattfindenden Gewerbeschau wieder integrieren. Im Blick über das Jahr hinaus hatte Carola Pfrommer auch die Neuwahlen, die in der Hauptversammlung 2018 stattfinden werden.

In der Versammlung blickten Landrat Martin Kistler und Bürgermeister Stefan Kaiser auf die Entwicklung der Gemeinde Albbruck und die Bedeutung des Gewerbes. Darüber werden wir noch berichten.