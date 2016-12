Albbruck Geschichte: Alter Steinbruch in Unteralpfen lieferte Rohmaterial für viele sakrale Bauten in der Region

Geschichte: Alter Steinbruch in Unteralpfen lieferte Rohmaterial für viele sakrale Bauten in der Region

Nicht nur für den Dom in St. Blasien nutze man den Buntsandstein vom Bruch. Auch für zahlreiche Feldkreuze oder Reparaturen an Kirchen verwendeten Steinmetze den begehrten Baustoff aus der Grube

Unteralpfen – Es gibt eine Reihe alter Steinkreuze, die Jahrhunderte im Freien überdauerten. Ihr Material stammt vielfach aus dem längst vom Wald überwachsenden ehemaligen Steinbruch von Unteralpfen, aus dem auch die Bausteine für das Klostergebäude und den Dom von St. Blasien stammen. Heute erinnert nur der 1825 festgeschriebene Flurname „Bei der Steingrube“ an den Steinbruch. Das um 1780 erstmals vermessene Abbaugelände stellte sich in einer alten Karte mit rund drei Hektar dar.

Wie der Geologe Rudolf Metz (1923 bis 1991) berichtete, verwendete man bereits vor 900 Jahren für das Neue Münster von St. Blasien Buntsandsteine aus dem Unteralpfener Steinbruch. Anstelle dieses Gotteshauses erhebt sich heute der von 1772 bis 1783 erbaute Dom. Für die Sockelmauern, die Ecktürme und die Säulentrommeln bezog man erneut Sandstein aus dem Steinbruch von Unteralpfen. Um die schweren Steine mit Ochsengespannen transportieren zu können, wurde der Weg nach Niedermühle hinunter ausgebaut. Diese Strecke war lange die kürzeste Verbindung von Albbruck nach St. Blasien, bevor 1859 die Albtalstraße fertig war.

Die ältesten sichtbaren Erzeugnisse des Unteralpfener Steinbruchs sind Feld- und Friedhofkreuze. Das älteste dieser Quarzsandkreuze mit der Jahreszahl 1679 steht oberhalb des südlichen Ortsausganges von Unteralpfen, wo sich die Wege nach Birndorf und Eschbach trennen. Das zweitälteste Kreuz aus dem Unteralpfener Steinbruch ist das 325 Jahre alte Kreuz auf dem einstigen Friedhof bei der Birndorfer Kirche. Es wurde vermutlich zum Dank aufgestellt, dass bei dem Brand von 1686 Kirche und Oberdorf verschont blieben. Weitere Kreuze aus dem Vorkommen des Buntsandsteinbruchs von Unteralpfen sind beispielsweise das bekannte „Feiste Hergöttle“ mit Sonne und Mond (1699) östlich von Gaiß, die Friedhofkreuze in Wilfingen (1702), Niederwihl (1776), Unteralpfen (1778) und Eschbach; ferner das Kreuz an der Außenwand der Ölbergkapelle neben der Pfarrkirche von Hochsal. Selbst für den Neubau des Pfarrhauses von Görwihl bezog man 1724 die Steine von Unteralpfen.

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts baute man im Hotzenwald viele Brücken aus Sandstein von Unteralpfen, so allein zwischen 1825 und 1829 vier Brücken über den Steinbach. Als 1854 mit dem Bau der Eisenbahn von Basel nach Konstanz begonnen wurde und man dafür in größeren Mengen Werksteine benötigte, waren in der Unteralpfener Steingrube wiederum zahlreiche Steinhauer tätig. Zuletzt war der Steinbruch 1906 in Betrieb, als man den Unteralpfener Kirchturm erneuerte.