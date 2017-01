Albbruck Gesangverein Albbruck geht hoffnungsvoll ins neue Musik-Jahr

Die Hoffnung auf viele Besucher äußerten die Sängerinnen und Sänger bei ihrer Hauptversammlung für das Konzert im April. Trotz ausgefallenem Sommerfest und wenig Andrang beim Konzert, sind sie zufrieden mit dem vergangenen Jahr. Die Mitgliederwerbung soll intensiviert werden.

Albbruck (de) In der Hauptversammlung des Gesangverein wählten die Sängerinnen und Sänger einstimmig ihren Dirigenten Hans-Joachim Huber erneut als Teil des Vorstandstrios und Ingrid Wolpert zur neuen Protokollführerin. Sie wird die Aufgabe von Ursula Mai übernehmen, die zehn Jahre akribisch alle Details schriftlich festhielt, was besonderes Lob verdient hatte.

In der Aufzählung der verschiedenen Vereinsaktivitäten im letzten Jahr in denen das eigene Doppelkonzert mit dem Männergesangverein Lottstetten und der Auftritt in Dettighofen zu den musikalischen Höhepunkten gehörten, fehlte das vereinseigene Sommerfest. Dieses hatte wegen schlechter Wetterprognosen ausfallen müssen. Was sich auch bei den Einnahmen bemerkbar gemacht hatte, versicherte Carola Veith in ihrem Kassenbericht. Bürgermeisterstellvertreter Günter Kaiser lobte die Bereitschaft des Gesangvereins auch bei öffentlichen und kirchlichen Anlässen ebenso wie bei der Durchführung des Seniorennachmittages dabei zu sein. Zudem habe der Auftritt in der Betreuten Wohnanlage bei den Senioren für eine besondere Adventsfreude gesorgt.

Chorleiter Hans-Joachim Huber sprach von guten Leistungen, bemängelte aber beim eigenen Konzert in der Albbrucker Halle die fehlenden Besucherzahlen, was sich hoffentlich in diesem Jahr am 8. April ändern werde, wenn es heißt: "Rock und Pop in Deutsch". Mit dem Gesangverein Hänner ist in dessen Heimat ein gemeinsamer Auftritt geplant, der im Frühjahr 2018 eine Neuauflage erfahren soll. "Wir müssen die Mitgliederwerbung unbedingt intensivieren", appellierte Huber, um die Zahl der 28 Aktiven und 55 Passivmitglieder steigern oder mindestens halten zu können.

Emsig waren die Musiker, die gemeinsam einen Probenbesuch von 84 Prozent erreicht hatten. Daran hatten zehn Personen mit über 90 Prozent besonderen Anteil. Zu ihnen zählten: Karin Mattern, Luzia Roth, Rita Leber, Sandra Münch, Rolf Jehle, Edith Rotzinger, Helga Boll und Ilse Schlachter. Nie gefehlt hatten Martin Umminger und Hans-Joachim Huber, der die intensive Vorbereitung auf das anstehende Konzert im Visier hatte. Neben verschiedenen Geburtstagsständchen zählen zu den fixen Terminen der nächsten Monate das "Sommerfäscht" am 26. Juni, der Seniorennachmittag der Gemeinde am 13. September, die Mitwirkung beim Konzert in Hänner am 21. Oktober und die Umrahmung des Weihnachtsgottesdienstes in der St. Josef-Kirche in Albbruck am 26. Dezember.