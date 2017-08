Albbruck Geplante Schredder-Anlage im Gewerbegebiet "Rütte-Allischmatten" stößt Bürgern sauer auf

Gegen eine geplante Schredder-Anlage im Gewerbegebiet "Rütte-Allischmatten" formiert sich Widerstand. Eine Bürgerinitiative sammelte bei einer Unterschriftenaktion 261 Unterschriften. Vor allem wird mangelhafte Öffentlichkeitsbeteiligung und die Nähe zu Wohngebieten moniert.

Bei einer Unterschriftenaktion, die sich gegen die Einrichtung eines Baubetriebes mit Schredder-Anlage im Gewerbegebiet "Rütte-Allischmatten", in unmittelbarer Nachbarschaft der Kiesenbacher Siedlung wandte, kamen 261 Unterschriften zusammen. Im Rahmen der Bürgerfragestunde im Gemeinderat überreichte Stefan Späth, Sprecher der Bürgerinitiative (BI), die Sammlung an Bürgermeister Stefan Kaiser.

Nach dem Bekanntwerden der Planung, so Späth, habe die BI einige Aktivitäten entwickelt, Einsicht in die Pläne genommen, Verbindung mit der Gemeindeverwaltung, dem Landratsamt und den Anwohnern aufgenommen und eine Unterschriftenaktion auf den Weg gebracht. "Fast alle haben unterschrieben, die Leute waren bitterböse über das Vorhaben und die unsensible Planung, es gab einen riesigen Informationsbedarf", stellte Späth fest.

Auch angrenzende Gewerbegebiete fühlten sich durch eine Ansiedlung in dieser Art erheblich betroffen. Eine bereits bestehende Schredder-Anlage im Gewerbegebiet Ost von Albbruck habe zu Gebäudeschäden und Verstaubung, etwa der Solaranlagen, geführt. "Schredder-Anlagen sind nach der geltenden Benutzungsverordnung in einem Gewerbegebiet nicht vorgesehen und nicht erlaubt", erklärte er.

In ganz Südbaden befinde sich keine einzige Schredder-Anlage in solcher Wohnortsnähe. Von einer "Einhausung der Anlage in den Berg könne keine Rede sein", meinte Späth weiter, das gäbe das Gelände gar nicht her. Außerdem ließen sich Lärm- und Staubemissionen bei einer Schredder-Anlage durch keinerlei Baumaßnahmen vermeiden. Weiter merkte Späth an, dass der Ortsteil Kiesenbach schon heute zu den belastetsten Ortsteilen von Albbruck gehöre, "die Verlärmung mit Staub- und Abgasemissionen hat bereits jetzt ein unerträgliches Ausmaß erreicht."

Eine Verkehrszählung habe eine Belastung durch über 4000 motorisierte Bewegungen am Tag erbracht. Hinzu kämen die Lärmemissionen durch die B 34, die Bahnstrecke, die Erschließung neuer Wohngebiete, die Errichtung neuer Einkaufszentren und das angrenzende Schwimmbad mit 60 000 Besuchern im letzten Jahr. Außerdem müsse die Frage nach einem unvorteilhaften Ortsbild von Albbruck an der touristisch wichtigen Hochrheinstrecke gestellt werden. Späth: "Deshalb fordern wir die Gemeindeverwaltung und den Gemeinderat auf, dieses Bauvorhaben nicht mehr weiter zu unterstützen, auch um eine Spaltung der Bürgerschaft zu vermeiden".

Bürgermeister Stefan Kaiser betonte dagegen, dass noch gar nichts entschieden sei, "es gab lediglich eine ganz normale Anfrage, die wir bearbeitet haben". Weiter sagte er: "Letztendlich wird das Landratsamt entscheiden, auch aufgrund der in Auftrag gegebenen Gutachten, ob das Ganze genehmigungsfähig ist. Wir haben bei unserer Entscheidung die Anwohner im Blick und den Bürgern genügend Zeit eingeräumt, sich zu informieren und Stellung zu beziehen." Er könne sich jedoch eine Teilgenehmigung ohne Schredder-Anlage vorstellen. Aber auch das müsse erst noch aufgearbeitet werden.